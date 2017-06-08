قيادات في الحزب الحاكم في السودان يطالبون الحكومة بالإنحياز الى قطر في الأزمة الخليجية

حث قادة بارزون في الحركة الاسلامية؛ الحاضنة الفكرية لحزب المؤتمر الوطني؛حكومتهم لمساندة قطر في الازمة الناشبة بينها و السعودية والامارات والبحرين ومصر. وطالبوا الحكومة بمساندة الدوحة على حساب العواصم الأربعة الأخرى.

وطالب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، والنائب البرلماني الحالي صلاح قوش الحكومة برفض تصنيف جماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس؛ كتشكيلات ارهابية.

وقال قوش في مداخلة بالبرلمان إن حركة حماس ليست إرهابية وجماعة الاخوان المسلمين كذلك ليست إرهابية”، وأضاف قائلا: ان نظام الإنقاذ مصنف إسلامياً؛ ومعلوم ان الحلف السعودي به بعض الدول تعتقد أن لها معركة مقدسة ضد الإسلاميين” وتساءل قائلا :”الانقاذ معروفة إسلامية فهل تخلينا عن شعارنا الاسلامي؟”. وطالب الحطومة بأن تضع خطوطاً حمراء واضحة لتتعامل بها مع الدول الخليجية في ما يخص هذه الجماعات الاسلامية، وقال قوش إن رفض تنصنيف هذه الجماعات بأنها ارهابية لا يعني دعمها، وتابع :”دول الخليج لا تريدنا أن نصنف هذه الجماعات إرهابية فحسب بل مقاتلتها، وغير مستبعد أن تطلب من السودان المقاتلة مع حفتر في ليبيا”.

في وقت وجه نواب برلمانيون انتقادات حادة لموقف الحكومة ووصفوه

بانه غامض وضبابي. الامر الذي جعل وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور يؤكد على ان الخرطوم لن تقف في الحياد ولن تنحاز لطرف؛ وقال إن السودان في قلب القضية ويعمل على إصلاح ذات البين مؤكداً ثقتهم الحكومة في عودة العلاقة بين الاطراف المتخاصمة. واضاف: “علينا ألا نشفق ولا نستعجل وألا نصنف أنفسنا طائفياً او دينياً نحن ابناء السودان نعمل لمصلحتنا ولا ننجر وراء هذه التصنيفات”.

وقال وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، إن بلاده لن تقف في الحياد ، ولن تنحاز لطرف ضد الآخر، في الأزمة الخليجية التي تفجرت هذا الإسبوع، وسط مطالبات لنواب في البرلمان بالمساندة الصريحة لدولة قطر.

وقطعت كل من السعودية ومصر،ودولة الإمارات والبحرين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق. وانضم اليمن وحكومة شرق ليبيا والمالديف ودول أخرى الى هذا التحرك، بعد اتهام الدوحة بدعم “جماعات إرهابية وطائفية”.

وأكد الوزير خلال رده على مداولات النواب حول بيان وزارته،الأربعاء،أن الحكومة “في قلب قضية أزمة الخليج وتعمل على إصلاح ذات البين”، مردفاً “لن نقف في الحياد ولن ننحاز لطرف ونحن في قلب القضية”.

وأشار غندور للعلاقات القوية وأواصر الدم التي تربط دول الخليج، متوقعاً تجاوز الأزمة وتوافق الجميع على المصلحة.

وقال “يجب أن لا نتعجل ولا نصنف أنفسنا دينيا ولا طائفياً، نحن أبناء السودان يجب أن نعمل لمصلحتنا ولا ننجر وراء التصنيفات”، ووعد غندور، بمواصلة الجهود لما يفضي الى إنهاء الازمة بين تلك الدول.

من جهته قال رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، الرئيس السابق للسلطة الأقليمة بدارفور تجاني السيسي، أن أزمة الخليج “وضعت البلاد في موقف محرج لأن دولة قطر دعمتنا في كل الأوجه”.

وتابع “أرجو أن لا ننزلق في موقف يجعلنا نندم عليه أخلاقياً على الأقل”. مطالبا الحكومة بإيفاد مبعوثين لكل من الدوحة والرياض والمنامة والتواصل معهم لاحتواء الموقف.

وأرجع مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق،عضو البرلمان صلاح عبدالله (قوش) الأزمة التي نشبت في الخليج لقضية الإرهاب وحركة حماس.

وأشار لدى حديثه بجلسة البرلمان الى إن القضية تحتاج الى معادلة واضحة، وفهما لقضية الإرهاب والموقف من حماس ومن جماعة الإخوان.

ولفت الى أن السودان لايعتبر (حماس) إرهابية، إنما حركة مقاومة ، كما رفض وصف جماعة الأخوان المسلمين بالمجموعة الإرهابية، وطالب بأطروحات واضحة تحدد موقف السودان و ما أسماها “النقاط الحمراء”.

وأضاف “السودان يمكن ان يبين مواقفه فكونه لا يعد الحركات الإسلامية إرهابية ،فينبغي أن لا يلام ،حتي إن لم يحاربها لا يعني انه يدعمها”.

وقال رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، إن قيمة الوفاء تحتم على السودان الوقوف مع قطر، وأضاف “لا نريد ان نؤثر علي علاقات بنيناها بعد تعب”.

وأوضح أن دور السودان ومشاركته في عاصفة الحزم ليس مقدراً بصورة كافية.

وأضاف” اذا اشرنا الى أن السودان يحتاج الى جنوده المتواجدين في اليمن، يستطيع ان يفرض السودان رأيه وأن يكون مؤثراً في الأزمة”.

من جهته طالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان القيادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة بحفظ الجميل الذي قدمته قطر وإصلاح ذات البين ، واعتبر المقاطعة “لا يرضاها الله ولا الشرع”.[