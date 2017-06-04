ارتفاع عدد المصابين في هجمات لندن وتريزا ماي نتعامل مع حادث إرهابي كبير

ارتفع عدد المصابين، الذين نقلوا إلى 5 مستشفيات في لندن إلى نحو 50 شخصا بعد الهجوم، الذي وقع مساء السبت، في العاصمة البريطانية، كما أعلنت أجهزة الإسعاف في لندن.

وكانت حصيلة سابقة للإدارة نفسها تحدثت عن نقل أكثر من 30 شخصا إلى المستشفيات، وقالت المصادر نفسها إنها عالجت عددا من المصابين بجروح أقل خطورة في المكان.

وقاد مهاجمون شاحنة صغيرة مسرعة ودهسوا المارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا أناسا آخرين في منطقة بارا ماركت المجاورة فيما وصفته السلطات البريطانية بالعملين الإرهابيين.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن بريطاني تتعامل مع حادث إرهابي كبير، مؤكدة أن البحث عن المشبه بهم يتم على أكمل وجه.

وأغلقت الشرطة البريطانية محطة مترو “جسر لندن”، بعد حادث الدهس الذي وقع فوق الجسر، وتسبب في سقوط جرحى وقتلى.

فيما طلبت الشرطة البريطانية من المارة الابتعاد

عن مكان الحادث وعدم الاقتراب من الجسر.

وكان وقع حادث طعن بعد حادث الدهس الذي وقع فوق جسر لندن، وأسفر عن 20 حالة إصابة

وأعلنت خدمة الإسعاف في العاصمة البريطانية أن تم نقل العشرات إلى مستشفيات في لندن بعد الهجومين الذين وقعا في وسط المدينة، فيما أغلقت 3 مستشفيات رئيسية في لندن أبوابها بعد هجمات قرب جسر لندن.

وقالت الهيئة التي تدير المستشفيات على “تويتر”: “نظرا للحادث المستمر في وسط لندن تغلق مستشفيات جايز وسان توماس وإيفيلين للحفاظ على سلامة المرضى والأقارب والعاملين”.

من جهة اخرى قالت شاهدة لصحفي من “رويترز” السبت إنها شاهدت 3 أشخاص قطعت أعناقهم فيما يبدو على جسر لندن. وقالت هيئة الإسعاف إنها تستجيب للحادث.

وذكرت مواقع إخبارية بريطانية إن قوات الأمن قامت بإغلاق الجسر وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

وقال مراسل “روسيا اليوم” في لندن، إن الشرطة البريطانية أفادت بأنه لا وجود حتى الآن لأدلة على أن حادث الدهس عمل إرهابي.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع “حادث كبير” وتم تغيير مسارات كافة الطرقات، لكن دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

من جهتها قالت صحيفة “ميرور” البريطانية، نقلا عن شهود عيان، سماع دوي إطلاق نار بالمنطقة.

وطلبت شرطة لندن من المارة الابتعاد عن منطقة “لندن بريدج” بعد عملية الدهس، فيما أفاد شهود عيان بحدوث عملية طعن بسكين مكان الحادث.

من جهتها أفادت وكالة “رويترز” بأن عشرات سيارات الشرطة تتجه نحو جسر لندن.

إلى ذلك ذكر شاهد عيان أنه رأى شاحنة “فان” بيضاء اللون تتوجه بسرعة فائقة نحو المشاة، مضيفا أن الشاحنة أصابت العديد من الاشخاص.

وذكرت هيئة النقل في لندن أن محطة المترو “لندن بريدج” قد أغلقت بناء على طلب من الشرطة.