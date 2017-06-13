احتجاجات في حلفا القديمة على خلفية تحويل المنفذ الحدودي مع مصر

اندلعت تظاهرات حاشدة بمدينة حلفا القديمة اليوم الثلاثاء 13 يونيو .

وحسب صحيفة( حريات) فان المواطنون احتجوا على قطع ارزاقهم بتحويل حركة التجارة من المنفذ الحدودى الشرقى – حيث يعيش ويستثمر المواطنون – ، الى المنفذ الغربى – حيث يستثمر عبد الباسط حمزة وغيره من مافيا الفساد ، وبما يتماشى مع رغبة الاجهزة الامنية فى تشجيع المنفذ الغربى للتغطية على انشطتها فى تجارة البشر وتهريب الاسلحة للجماعات الارهابية فى ليبيا ومصر . وعل

ى هذا اتخذت السلطات الحكومية قرارا بان تعمل نقطة الجمارك فى المنفذ الغربى طوال ساعات اليوم ، فيما ينتهى العمل بالمنفذ الشرقى الساعة 2 ظهرا وتتوقف العبارة منذ المغرب . وبالنتيجة انخفض معدل البصات بالمنفذ الشرقى من حوالى (17) بص الى حوالى بص واحد فى اليوم مقارنة بـ(16) بص فى المنفذ الغربى .

وواجهت الأجهزة الأمنية المتظاهرين بقنابل الغاز والضرب بالهراوات ولكن الجماهير الحاشدة اجتاحت القوات الامنية وطردتها من المبانى الحكومية ، فيما أحرقت بعض الجماهير الغاضبة مبانى المؤتمر الوطنى . هذا ولاتزال التظاهرات مندلعة حتى كتابة هذا التقرير ، وسط مخاوف من تصاعد الاواضاع اذا دفعت السلطة بمليشيا الدعم السريع الى المدينة .