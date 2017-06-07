إلى أين سيتجه السودان .. قطر أم السعودية؟

قد يجد السودان نفسه في موقف حرج للغاية إذا قررت الدول الخليجية الثلاثة السعودية، الإمارات والبحرين التمادي في خلافاتها وقطيعتها مع قطر.

بعض صغار حلفاء المملكة العربية السعودية كالأردن وحكومة عبدربه في اليمن أعلنوا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، ومن المتوقع أن تطلب السعودية من المغرب والسودان طرد سفراء قطر حتى تفرض عليها العزلة التامة.

من الواضح أنّ السعودية لن تقبل من السودان اللعب على الحبلين وستط

البه أن يكون إما معها أو ضدها، وهنا ستدخل الدبلوماسية السودانية في مأزق عصيب، في 2014م كانت الامور شبه واضحة بعد أن ضاقت الخرطوم ذرعاً من الحصار الإقتصادي من جهة وإستغنائها عن دعم طهران العسكري واللوجستي.

أما الآن فالوضع يختلف حيث أنّ الدوحة هي العاصمة الخليجية الوحيدة التي وقفت مع السودان في محنه ومصائبه، قبل أيام اعترف أحد المسؤولين السودانيين بأنّ الإقتصاد السوداني كاد أن ينهار لولا وقوف قطر الى جانب السودان. وأيضا لا ننسى جهود ومساعي قطر الحميدة في حل أزمة دارفور والتي توجتها بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام بين الحكومة وبعض أطراف الصراع، كما لا ننسى مساهماتها المادية عبر صندوق إعادة إعمار دارفور والمليارات التي أودعتها في خزائن بنك السودان المركزي خلال الاعوام الماضية. بينما نجد أنّ السعودية قد هددت السودان بطرد مواطنيه المقيمين فيها إذا لم يقطع علاقاته مع ايران.

نحن نريد أن تكون للسودان علاقات دبلوماسية واسعة مع كافة الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، السعودية، الإمارات، قطر ومصر.

ولكن إذا طلب منا أحد قطع علاقاتنا مع حلفائنا الآخرين من أجل أن تكون علاقتنا به جيدة فإننا يجب أن لا نتنازل عن سيادتنا ونقول له نحن أحرار نتحالف مع من نشاء ونقاطع من نشاء.

أكثر ما أخشاه هو ان تنسى الحكومة جميل مواقف قطر تجاه بلادنا وتعلن وقوفها ضدها خوفاً من فقدان السعودية وحلفاءها وعدم الوقوع في خطأ الوقوف مع نظام الرئيس الرئيس العراقي صدام حسين إبان غزوه للكويت.

السودان اليوم