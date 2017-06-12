أزمة مياه حادة بمدينة النهود بولاية غرب كردفان

يعاني مواطني مدينة النهود بولاية غرب كردفان و منذ حلول شهر رمضان المعظم من أزمةٍ حادة في مياه الشرب ،حيث ارتفع سعر برميل الماء من 15 جنيه سوداني إلي 25 جنيه سوداني .

ونقل راديو تماذج عن عدد من المواطنين الذين يسكنون بالأحياء الجنوبية للمدينة أنهم يعانون في سبيل الحصول علي مياه الشرب هذه الأيام وذلك بسبب العط

ل الذي تعرض له الخط الناقل الذي يزودهم بالمياه ، وأضافوا بأن معتمد محلية النهود الجديد الأستاذ محمد أحمد عبد السلام لازال يضرب لهم الوعود لحل مشكلة المياه بعد أن وعدهم من قبل بإحضار مضخات إسعافية وهو ما لم يتحقق حتي الآن.