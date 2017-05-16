حكومة السودان ومجلس السلم والأمن الإفريقي يبحثان تطورات الأوضاع في دارفور

بحثت الحكومة السودانية، مع وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي، في اجتماع مشترك عقد امس الاثنين بالخرطوم، التطورات الخاصة بالأوضاع في إقليم دارفور .

وقدم الجانب السوداني عرضا مفصلا بآخر التطورات الخاصة بالوضع في دارفور شملت الجوانب السياسية، الأمنية، الإنسانية، بالإضافة لانتشار الشرطة والأجهزة العدلية في الإقليم، وكذلك جهود الدولة في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وسيتوجه الوفد غداً الثلاثاء إلى ولايات دارفور في زيارة تشمل الفاشر،

زالنجي، ومعسكرات النازحين في نيرتيتي وشنقلي طوبايا قبل أن يختتم زيارته للسودان الخميس.