وفتحنا بابك ياوطن .. شعر: أزهري محمد علي

نُشرت بتاريخ 22.05.2017 بواسطة jem

وفتحنا بابك ياوطن

للداير يدخل والبفوت

وربطنا اسمك بالشجن
والعبرة والخوف والسكوت
امالنا فيك ضاعت سُدىً
احساسنا بيك داير يموت
ودموعنا في الخدين رِسن
وهواك ماشي

علي خفوت

سلمنا رايتك للغجر
ختوك في الجيب والبنوك
غشونا بي كبري وشجر
قالولنا بكرة بعمروك
مرقونا للغربة السفر
جابو البيدفع واجروك
خلونا بنسبّك جهر
ونخون جدودنا الحرروك

لقمتنا في بطنك تعب
مجلوبة بي أخر نفس
وأخلاقنا هادنت الغضب
من كلمتين بندق جرس
ديلك عبيد داك ود عرب
هي الخلت البلد اتنحس
وبقينا نفخر بالنسب
وإسم القبيلة بقى الهوس

بتروك من تحتك غصب
قالو الجنوب اكبر مرض
حكمونا بالدِّين الكِضب
وسكتنا مافي الاعترض
شغلونا بي هم الحرب
الفات وغاب والانقرض
سوّونا بيناتم لعب
احزاب حكومة مع بعض

دارينا في الروح انتماك
وبقينا كايسين لي بلاد
تنجدنا من عيشة شقاك
ونعيش أقلو سنين سُعاد
تاورنا شوق ماضينا داك
اللمة والاهل البعاد
ورجعنا بنردد غناك
ياعازة كيف ننساك عاد

سامحنا عارفنك كبير
قلبك مستف بالكرم
وعتابنا كان حرقة زفير
مغبونة من حالنا السجم
باكر معاك ان شاء الله خير
بنحررك من الوهم
وهواك يصبح في الأخير
كل القلوب حافظاهو صم.

نقلا عن صحيفة الجريدة

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