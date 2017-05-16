وزارة الصحة: أدوية منتهية الصلاحية تصرف للمواطنين بالولايات

الخرطوم: الجريدة

كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، عن تسديد تجار وجهات لغرامات بلغت “890” الف جنيه بالمحاكم في العام الماضي، في وقت أقرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، أن المجتمع لا يعرف كثير من حقوقه ولا واجباته، وأن الادوية المنتهية الصلاحية تصرف للمواطنين بعدد من الولايات خاصة دارفور لغياب وضعف الرقابة وتدني ثقافة المستهلك عند المواطن.



وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، د. ياسر ميرغني، إن تجاراً وجهات مختلفة سددت غرامات بلغت “890” الف جنيه نتيجة قضايا بالمحاكم خلال العام الماضي، ولفت خلال ملتقي حماية المستهلك الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع الإتحاد الأوربي، أمس الى أن الفريق الموحد لحماية المستهلك ضبط سلع فاسدة بقرابة مليار جنيه بذات الفترة.

من جانبه أقر مستشار وزير الصحة بولاية الخرطوم، عثمان البشري، ان الادوية المنتهية الصلاحية التي تصرف للمواطنين لغياب وضعف الرقابة تكبد الدولة مبالغ طائلة للعلاج، وتصرف مبالغ كبيرة أيضاً على أمراض السرطانات، ودعا لتخصيص 10% من الدخل القومي وصرفه على الصحة، واعتبر أن ذلك سيقلل كثيراً من الصرف الحالي على العلاج، ودعا لبناء قاعدة لتجاوز الأغذية الفاسدة والادوية منتهية الصلاحية.