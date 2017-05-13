هيئة مناصرة ضحايا دارفور : اصابة واعتقال العشرات من طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

كشفت هيئة مناصرة ضحايا دارفور عن اعتقال الاجهزة الامنية للعشرات من طلاب دارفور على خلفية الاحداث الاخيرة بجامعة بخت الرضا بالدويم في ولاية النيل الابيض.
وقالت الهيئة في بيان لها ان الاجهزة الامنية استخدمت العنف المفرط ضد عدد من الطلاب مما نتج عنه اصابات خطيرة فضلا عن اعتقال العشرات جميعهم من دارفور
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احداث جامعة بخت الرضاء
8/5/2017
هيئة مناصرة ضحايا دارفور رصد انتهاكات ضد طلاب دارفور بجامعة بخت الرضاء
قامت الوحدة الطلابية بتقديم قائمتها للانتخابات الاتحاد واثناء تقديم القائمة اعتضرهم مليشيات من جهاذ الامن وتم اعتقال بطريقية عنصرية ضد ابناء دارفور والطلاب المعتقلين هم
1/كمال محمد ادم كلية الزراعة مستوي الخامس تاريخ الاعتقال 8/5 /2017
2/المقداد احمد الصيد كلية الزراعة المس
توي الثالث تاريخ الاعتقال 9/5/2017
3/يونس جبريل يونس كلية الاداب المستوي الثالث 9/5/2017
4/عبدالباقي فضل السيد كلية الاقتصاد المستوي الرابع تاريخ الاعتقال 9/5/2017
5/عاصم ادم ابوبكر كلية التربية المستوي خريج تاريخ الاعتقال 8/5/2017
6/ادم موسي محمد اداب المستوي الاول تاريخ الاعتقال 9/5/2017
7/فتح الرحمن عبدالله زراعة الكلية زراعة خريج تاريخ الاعتقال 8/5/2017
8/محمود محمد محمود كلية الاقتصاد المستوي الرابع تاريخ الاعتقال 8/5/2017
9/مازن موسي كلية الاداب المستوي الاول تاريخ الاعتقال 5/8/2017
10/النذير حسن كلية الزراعة مستوي اول تاريخ الاعتقال 8/5/2017
11/يوسف احمد يوسف كلية الزراعة المستوي الرابع تاريخ الاعتقال 8/5/2017
12/عبدالله ابكر كلية الاداب المستوي الاول تاريخ الاعتقال 8/5/2017
13/نصرالدين ابوبكر يحي كلية الزراعة المستوي الرابع 8/5/2017
14/عبدو الملك كلية الاداب المستوي الاول تاريخ الاعتقال 8/5/2017
15/شريف حامد كلية الزراعة المستوي الثالث تاريخ الاعتقال 8/5/2017
اعلام هيئة مناصرة ضحايا دارفور
الثالث عشر من مايو 2017
من جهة اخرى قامت مليشيات النظام من جهاز الامن باطلاق النار علي الطلاب داخل الجامعة وهم
من اقليم دارفور
1/محمد ادم سليمان كلية الاقتصاد مستوي الرابع مصاب بطلق ناري في الركبة وتحت الصرة
2/صلاح عبدالرحمن فضل كلية الاقتصاد المستوي الرابع مصاب فوق الركبة
3/عبداللطيف كلية الزراعة المستوي الثالث مصاب بطلق ناري في رجله
علما بأن حالتهم حرجة جدا ومازالوا معتقلين لدي جهاز الامن
اعلام هيئة مناصرة ضحايا دارفور
الثالث عشر من مايو 2017