هيئة محامي دارفور تعلن عن مباشرتها تقديم العون القانوني للأسري والمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان جراء الاحداث الأخيرة بدارفور

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة محامي دارفور

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تقديم العون القانوني

للأسري والمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان جراء الاحداث الأخيرة بدارفور

تعلن هيئة محامي دارفور عن مباشرتها تقديم العون القانوني للأسري والمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان في دارفور نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها ولايتي شمال وجنوب دارفور وتناشد الهيئة كافة المحامين الوطنيين والتحالف الديمقراطي للمحامين لتاسيس هيئة قومية تتولي تقديم العون القانوني للمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان كما تعلن الهيئة بانها تلقت العديد من الإفادت والإتصالات عن حدوث إنتهاكات جسيمة طالت المدنيين الأبرياء العزل من جراء الإعتقالات والقبض الجائر نتيجة للإشتباه والكيد وسقوط ضحايا من جراء الإجراءات التعسفية خارج نطاق القانون وتأسيسا علي ما تقدم تطالب الهيئة بالأتي .

• علي أجهزة النظام الكف عن معاملة الأسري معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية ومراع

اة واحترام حقوق الاسري وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت ملزمة وجزءا من القانون الوطني .

• علي أجهزة النظام إحالة الأسري والمقبوض عليهم للمحاكمات وفقا لأحكام القانون والإجراءات التي تكفل وتراعي شروط المحاكمة العادلة.

• علي أجهزة النظام الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم نتيجة للإشتباه ومن دون ان تتوافر في مواجهتهم أي بينة تبرر القبض عليهم .

• علي النظام أن يوقف الحملات الإنتقامية والتأديبية التي سادت بعد إنتهاء المعارك المسلحة وطالت هذه الحملات القري والمدنيين الأبرياء العزل.

• علي أجهزة النظام الكشف عن الأسري واماكن تواجدهم والسماح لأسرهم ومحاميهم بمقابلتهم .

هيئة محامي دارفور

25/5/2017