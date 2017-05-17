هاني رسلان: إثيوبيا تحتل مليوني فدان في السودان

أكد الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ”الأهرام”، أن الرئيس السوداني البشير دائمًا ما يلجأ للتصعيد ضد مصر وإثارة قضية حلايب وشلاتين عندما تكون هناك أزمة في السودان.

وقال رسلان لـ”فيتو” إن البشير يستخدم قضية حلايب وشلاتين للتوظيف السياسي، كذريعة للتوتر والتحريض ضد مصر، مشيرًا إلى أن النظام السوداني هو نظام إخواني، ينتمي للتنظيم الدولي للإخوان، ويضع يده في يد قطر وتركيا، وأخيرًا تخلى عن علاقاته مع إيران واتجه إلى المملكة السعودية بعد أن أرسل جنوده للتدخل البري في اليمن.

وأضاف رسلان أن البشير يتخذ- طوال الوقت- سياسات عدائية ضد مصر

سواء بالتحالف مع من يحيكون ضد مصر، أو في ليبيا، كما أنه يفتعل حاليًا معركة كبيرة ضد مصر في الصحف السودانية ومواقع التواصل الاجتماعي، محاولًا أن يلصق في ذهن الشعب السوداني أن مصر عدو للسودان.

وتابع أن البشير قد فرط في ثلث الأراضي السودانية، كما أن إثيوبيا تحتل مليوني فدان في أراضي الشفقة شرق السودان، متسائلًا عن سبب عدم حديثه عن تلك الأراضي المحتلة بالسودان، وتركيز البشير على حلايب وشلاتين المصرية، والتي يزعم سودانيتها، مؤكدًا أن الأمر للتوظيف السياسي في السودان فقط.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير قد واصل هجومه على مصر، عبر قناة “الجزيرة” القطرية، زاعمًا إن بلاده تتحلى بالصبر مع مصر، زاعمًا “احتلال” مصر لأراضي سودانية، في إشارة إلى مثلث حلايب وشلاتين الحدودي.