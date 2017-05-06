نيابة أمن الدولة تلغي قرار الإفراج عن الدكتورمضوي ابراهيم وتأمر بإعادة القبض على محامية



ألغت نيابة أمن الدولة في السودان، اليوم الجمعة، قرار المدعي العام بالإفراج عن الموقوفين لديها، الناشط الحقوقي مضوى ابراهيم، وحافظ إدريس. وأمرت بإعادة القبض على المحامية، تسنيم احمد طه التي افرج عنها مارس الماضي.

واحالت السطات الأمنية “مضوي” و”إدريس” إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مارس الماضى بعد اعتقالهما ديسمبر الفائت دون توجيه تهم بحقهما.

وألغت نيابة امن الدولة قرار المدعي العام القاضي بشطب الاتهام في مواجهة المحامية تسنيم طه واعادة القبض عليها والدفع باوراق القضية الى النيابة المختصة لاستكمال التحريات.

واعتقل الأمن السوداني، تسنيم طه، وهي محامية، من مكتبها بالفاشر قبل ان يفرج عنها في مارس.

ومضوي، هو مدافع عن حقوق الإنسان في السودان، وهو مؤ

سس ومدير سابق لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وكذلك المياه والصرف الصحي والصحة.

وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت اعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان مضوي إبراهيم آدم “دليل آخر على عدم تسامح الحكومة مع الأصوات المستقلة”.

وأشار بيان للعفو الدولية، في 9 ديسمبر الفائت، إلى أنه تم اعتقال مضوي من قبل عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات من جامعة الخرطوم، حيث يعمل كأستاذ للهندسة واقتيد إلى مكان مجهول، ولم يتم إبلاغه بأسباب القبض عليه أو توجيه أي تهمة إليه. وحذرت المنظمة من تعرض مضوي لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة