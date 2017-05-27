موقع حركة العدل والمساواة تهنيء قراءها بحلول شهر رمضان الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الإعلام ****هيئة تحرير الموقع

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

www.sudanjem.com

jemsudanjem9@gmail.com

قال تعالى :[شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ](185). صدق الله العظيم

تسر هيئة تحرير موقع حركة العدل والمساواة السودانية أن تزف أرق التهاني وخالص الأمنيات إلى القراء والمتصفحين الكرام والى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والى قيادة حركة العدل والمساواة السودانية وقواعدها والى أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء والى أشاوس القابضين على جذوة العزة والكرامة والى الاسود

القابعين في سجون البطش والطغيان والى جرحى معارك السمو والشموخ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم , نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه وان يجعلنا من عتقائه , و نساله عز وجل ان يعيده علينا وقد تحقق السلام ربوع وطننا .

وكل عام والجميع بألف خير.

أسرة تحرير موقع حركة العدل والمساواة السودانية

غرة رمضان 1438هـ – 27مايو2017