من الذاكرة الشعرية

من أنا ؟

شعر شريف آل ذهب 1999م

أتدري مَنْ أنا ومن أين أتيت ؟

أنا ابن ذاك البلد البعيد

لا يهمني أمن القرية أتيت أم الفريق

فكلاهما عندي أحياء في المدينة يفصل بينهما طريق

أنا ذلك الراعي البائس في ذاك المرعى البعيد

أنا ذاك المزارع المكافح في تلك الصحراء البالية

أضع بذرتي في الأرض أرجو رحمة السماء العالية

أخيط ثوبي بالصوف والأوب

ار في تلك الديار النائية

استعمل الشوك بديلاً للإبرة ولا أبالي بما تجري في هذه الفانية

***

لا تحتقرني لأني أرتدي تلك الأثواب البالية

فأنا أصيلٌ أصالة أرضي في تلك الصحارى النائية

قدحي مليءٌ بكل ما أدخره

لقاصد داري في تلك الأقاصي القاصية

بِِشراً بشوشاً مستقبلاً ومودعاً ضيفي

كوضاءة البدر في سماء بلادي الصافية

***

هكذا أنا مذ خُلقتُ

وأنا من تراب أرضي خُلقتُ

أحمل لون طينه وصلصاله

صَلِبٌ مثل صخره وجباله

***

وأنا في غفلةٍ من أمري

لماذا أتيت لتقتل عيالي؟

لماذا أتيت لتسلب أموالي؟

فأنا لم أشأ يوماً

أن أمد إليك يدي لأكشف عن حالي

عارٌ عليك أيها المستكبر الباغي

عد أدراجك حيث أتيت واتركني في حالي

لكن قبل هذا وذاك أرجوك أعد إليّ أموالي

لقد ضعتُ أنا وضاع أبنائي وأنت سلبت أموالي

وقد أقفلتُ المدارس والمشافي وأنت سلبت أموالي

وقد تعب رأسي من الصداع لأني تركتُ شاي الصباح

وأنت سلبت أموالي

وما عُدتُ أقدر أمشي آمناً في طريقي

ففي كل بقعةٍ قُطّاع

وما عدتُ آملاً في طريقي

فكل ما أخذتموه مني ضاع

***

أيها الفجر المؤمّلُ أقبل مُسرعاً

فقد طفح الكيل وزاد صاع

وأنا في تلك الديار النائية طال ليلي

وأفقتُ من سباتي العميق انتظر الصباح

أقبل إليّ حاملاً بشريات النصر المؤزر مع الإصباح

فأنا انتظرك وخيلي مُسرجةٌ وفي يدي اليمنى مِشعلٌ

وفي الأخرى سلاح

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من الذاكرة الشعرية

الكتاب الأسود

شريف آل ذهب 2000م

يا سيد الصحائف أهلاً بك

إذ حللت بيننا ضيفاً مُعُتبر

صفحاتك الناصعات أنارت لنا

ظُلمِ الظلمات القابعات فينا منذ الأزل

صفحاتك الناصعات أبانت لنا

قهر القاهرينالقابع فيا منذ الأزل

هم سكارى يمرحون في خيرات أرضنا

وشعبنا مأزومٌ قابعٌ في الفقر

لله دَرِّ من أخرجوك إلينا من كتابٍ

والجميع بك احتفى وانبهر

وتلّبد السماء غيماً أسودا

تنبئ عما فيه من رياحٍ عاصفاتٍ ومطر

وغدا الحاسد الحقود مزلزلاً

يحذر عما تحمله عليه من خطر

وبدا أبناؤنا مستبشرين

راجين ما فيه من غيثٍ قد قُدر

وغدا النضال طريقنا لكسر القيود

والتحرر عما نحن فيه من أسر

وغدت الأقلام سلاحنا لفتح آفاق أبناءنا

المحاصرون بجيوش غزاة الفكر

وغدا الأعلام سبيلنا لفضح ما زيفوه

من تاريخنا الناصع بجرة قلم

وغدا التوحد سبيلنا

لرد ما سلبوه من حقوقنا مدى الزمن

***

دارفور فداكِ أرواحنا عشتِ أبيّةً

دونك المهج الغاليات وتحمل الإحن

دارفور عشت عزيزةً وعاش أبناؤك

أسيادٌ ينعمون بكامل حقوقهم في الوطن

دارفور عشتِ أبيةً وما عاد منك

من يتخاذل عنك في ساعات الإحن

هذه كلماتي صغتها موجزة ً

وأرجو أن أجد صداها عند الأهل .

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