متى يتلفن ترامب للرئيس البشير ؟

الحلقة الثانية ( 2 – 4)

ثروت قاسم

1- توصيات السفير ليمان ؟

كما ذكرنا في الحلقة الاولى من هذه المقالة ، وفي يوم الاربعاء 26 ابريل 2017 ، وفي واشنطون ، قدم السفير برنستون ليمان شهادته حول الوضع الراهن في السودان ، امام لجنة فرعية من لجان الكونغرس الامريكي .

نولي شهادة السفير ليمان عناية خاصة لأن مستشاري ترامب من الزلنطحية والعنقالة في السياسة الخارجية سوف يتبنونها ، لانهم خوالي ذهن ولا يعرفون التكتح عن بلاد السوادنة ؛ وهذا امر مثير للقلق لان ترامب لا يهتم بارض السودانة ، ولا يعرف اين هي على الخريطة ، وبالتالي يترك امرها للزلنطحية من مستشاريه يتعلمون فيها الحلاقة ؛ ولأنهم في سن

ة اولى سلطة ، فسوف يستمعون لما يقوله السفير ليمان ، خصوصاً وهو صهيوني ، تحركه مصالح إسرائيل ، التي تدعم كلاماته ، من وراء جدر .

تناول السفير ليمان في شهادته عدة امور منها :

اولاً :

ركز السفير ليمان في شهادته على المفاوضات التي تقود الى تسوية سياسية ثنائية وجزئية بين الحركة الشعبية الشمالية ونظام البشير وصولاً إلى نيفاشا 2 .

ثانياً :

طالب السفير ليمان برفع العقوبات الامريكية على نظام البشير نهائياً بحلول السبت 8 يوليو 2017 . … ومن ثم فنجطة الفريق طه عثمان من الفرح ، ببساطة لانه يستطيع تحويل ملياردات والده الدولارية بسهولة في بنوك ومصارف العالم .

ثالثاً :

اكد السفير ليمان ، في شهادته ، ان نظام البشير متماسك ولا يتهاوى ، بل مستقبل السودان في اياديه .

قال السفير ليمان نصاً :

The current government is not collapsing and the future of Sudan is very much in its hands.

وبالتالي اقترح السفير ليمان بان تستعمل ادارة ترامب القول اللين والحسنى والجزرة في التعامل مع نظام البشير ، خصوصاً والمعارضة الحاملة السلاح مهلهلة ، او كما قال السفير ليمان .

اسقط السفير ليمان المعارضة المدنية وتحالف قوى نداء السودان من شهادته تماماً ، مفترضاً عدم وجود فعلي ، حتى مهلهل ، لهما .

ومن ثم فنجطة الفريق طه من الشماتة والفرح ؟

رابعاً :

في المحصلة المح السفير ليمان ان نظام البشير ربما كان ينتهك حقوق الانسان ، ويرتكب جرائم حرب ، وابادات جماعية ، بل ربما كان ابن مومس … ولكنه ابننا ؟ وبالتالي يجب دعمه ، وعدم السماح بالاطاحة به من خلال انتفاضة شعبية او تدخل عسكري داخلي او خارجي ، بل يمكن السماح بتغييره من خلال عملية دستورية ديمقراطية بالية الانتخابات ( المخجوجة ) في ابريل 2020 . .. وكان الله يحب المحسنين .

الا تسمع ، يا حبيب ، صرخات الفريق طه ، وهو يهذي :

ينصر دينك يا برنستون … اهو ده الشغل !

2- متى يتلفن ترامب للرئيس البشير ؟

شهادة السفير ليمان الداعمة لنظام البشير ، حفزت الفريق طه عثمان ليتلفن لمدير مكتب ترامب ، السوداني الاصل الذي وُلد في حي المسالمة في امدرمان في عام 1972 ، راينس بريبوس ، يطلب منه ان يتكرم ترامب بتلفنة والده الرئيس البشير ، أسوة بما فعله ترامب مع بقية الجبوت ، وآخرهم رئيس الفلبين الدموي ، الذي يغتال مواطنيه خارج القانون بالمئات . في مكالمته التلفونية ، اقترح الفريق طه ان يتكرم ترامب بالنظر في امكانية تبشير الرئيس البشير بثلاثة امور مهمة ، من بين أمور اخرى ، حتى يرد له الرئيس البشير الصاع صاعين .

1

يمكن إختزال هذه الامور الثلاث في النقاط ادناه :

واحد :

سحب ملف دارفور من محكمة الجنايات الدولية ، وارجاعه لمجلس الامن ، لتكون القضية سياسية امام مجلس الامن ، بدلاً من جنائية امام محكمة لاهاي . وبالتالي شطب امر القبض الصادر من المحكمة ضد الرئيس البشير .

هذه هي ام المطالب وحبوبتها .

اتنين :

شطب العقوبات الامريكة فوراً ، بدلاً من الانتظار حتى يوم السبت 8 يوليو 2017 ، وخيره عاجله .

تلاتة :

شطب اسم السودان من القائمة الامريكية التي تحتوي على الدول الداعمة للارهاب وهي ايران وسوريا . السودان يحارب مع ادارة ترامب في حروبها ضد ايران وسوريا ، ولا يعقل ان تتم معاملته كعدو مثل ايران وسوريا ، وهو حليف يبذل الدم السوداني في سبيل إنفاذ الاجندة الامريكية ضد ايران وسوريا .

في مكالمته التلفونية مع راينس بريبس ، التي تمت عبر مترجم ، برر الفريق طه طلبه بعدة إعتبارات نذكر منها خمس ادناه :

اولاً :

+ يشارك السودان بالدم السوداني في عاصفة الحزم في اليمن التي تدعمها ادارة ترامب لوقف التدخلات الايرانية في الدول العربية .

+ يشارك السودان في رعد الشمال ، التحالف العسكري الاسلامي الذي تقوده ادارة ترامب ، لمحاربة ايران .

+ شارك السودان في التمرينات العسكرية الجوية مع القوات الجوية السعودية في مدينة مروي ، تحت اشراف مدربين من امريكا . تحت مُسمى الرعد الازرق ؛ وسوف يشارك السودان في مناورات مماثلة مع القوات الجوية الاماراتية تحت اشراف وزارة الدفاع الامريكي ، تحت مُسمى الرعد الاحمر .

+ وافق السودان على المشاركة الميدانية في حلف الناتو ( السني ) الذي تخطط ادارة ترامب لتشكيله من بعض الدول الخليجية ومصر والاردن وتركيا ، بمشاركة ادارة ترامب واسرائيل للهجوم الإستباقي على إيران الشيعية في وقت لاحق ، لانها تمثل تهديداً وجودياً للسودان وبعض الدول العربية السنية .

ثانياً :

+ يساعد السودان في مكافحة الارهاب الاسلاموي الراديكالي الذي تحاربه ادارة ترامب .

+ اعلن السودان تبرؤه من التنظيم الدولي للاخوان المسلمين .

+ قبض السودان على كل الاخوان المسلمين المصريين الذين أستجاروا به ، وسلمهم لنظام السيسي .

+ في زيارته الاخيرة لواشنطون في مارس 2017 ، سلم الفريق عطا جميع ملفات الاسلاميين الذين استجاروا به لمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ( CIA ) مايك بومبيو، ولمدير مكتب التحقيقات الفدرالية ( FBI ) جيمس كومي ، ووعد بالمساعدة في ملاحقتهم في الصومال واليمن ومالي والنيجر والواق واق .

+ وافق السودان لادارة ترامب إقامة خلية عملاقة في الخرطوم لوكالة المخابرات المركزية الأميركية ( CIA )، التي يمكن لها ان تفنجط ما يحلو لها الفنجيط في السودان ، وبدعم من نظام الخرطوم .

+ في مارس 2017 ، شارك رئيس أركان القوات المسلحة السوداني في اجتماعاًت الأفريكوم السرية في ألمانيا ، وتعمل قوات الأفريكوم تحت أمرة وزير الدفاع الأميركي .

ثالثاً :

+ ينسق السودان مع الاتحاد الاوروبي وادارة ترامب في مكافحة الهجرة غير القانونية عبر السودان الى دول الاتحاد الاوروبي وامريكا ، وقد اقام السودان معسكرات إعتقال لحبس المهاجرين الافارقة والسوريين ، بغية ترحيلهم لبلادهم في وقت لاحق ، حسب طلب الاتحاد الاوروبي وادارة ترامب .

رابعاً :

+ اكد نظام الخرطوم لادارة ترامب إنه بسبيل الوصول إلى تسوية سياسية جزئية وثنائية مع الحركة الشعبية الشمالية ، وإنه قد أكمل بنجاح شهد به مبيكي عملية الحوار الوطني في يوم الاثنين 10 اكتوبر 2016 ، وإنه قد حسم التمرد في دارفور ، كما شهد بذلك قائد قوات اليوناميد … ولا ينبئك مثل خبير ، او كما قال الفريق طه لبريبس .

+ اكد نظام الخرطوم إلتزامه بمخرجات الحوار الوطني وتعيين رئيس وزراء وحكومة وفاق وطني لتشرف على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والولائية في ابريل 2020 ، وكتابة دستور للسودان .

+ كما اكد نظام الخرطوم استعداده للمساعدة في إنهاء الحرب الاهلية في دولة جنوب السودان ، حتى لو إستدعى الامر التدخل العسكري تحت المظلة الامريكية .

خامساً :

+ اكد نظام الخرطوم لادارة ترامب جاهزيته لكي يكون ( مخلب قط ) لإدارة ترامب في الشرق الاوسط وافريقيا ، خصوصاً في انفاذ الاجندة الامريكية لمحاربة ايران في إطار حلف الناتو السني .

بكلمات اقل دبلوماسية ، إنبرش نظام الخرطوم تحت اقدام ادارة ترامب ، كما قال نزار قباني في يوم من ذات الايام :

امريكا تجرب السوط فينا

وتشد الكبير من اذنيه

امريكا رب والف جبان

راكع على ركبتيه

يا بلاداً بلا شعوب افيقي

واسحبي المستبد من رجليه

يا بلاداً تستعذب القمع حتى

صار عقل الانسان في قدميه

كيف يا سادتي يغني المغني

بعدما خيطوا له شفتيه .

بعد مكالمته التلفونية مع نظيره راينس بريبوس ، بدأ الفريق طه يرسل رسائله الواتسابية لاحبائه : الفريق حميدتي ، واللواء عبدالغفار الشريف ، والفريق هشام عثمان الحسين ، والفريق عطا ، وبقية الامنجية الذين صاروا يتحكمون في مصائر بلاد السودان واهل بلاد السودان .

التقطت بعض وسائط التواصل الاجتماعي بعض هذه الرسائل الواتسابية ، وصارت تنشر في الحقائق البديلة في عصر ما بعد الحقيقة ، حيث صار كل عنقالي وكالة انباء مستقلة .

نواصل في الحلقة الثالثة …