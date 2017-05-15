مبعوثون غربيون يقاطعون مراسم افتتاح مؤتمر في قطر يحضره البشير

الدوحة (رويترز) – قاطع دبلوماسيون غربيون مراسم افتتاح مؤتمر في قطر يوم الأحد يحضره الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية لضلوعه في جرائم حرب.

والبشير مستمر في السفر للخارج منذ أن وجهت له المحكمة الجنائية الدولية في 2008 تهم الضلوع في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

لكن دبلوماسيين غربيين في الدوحة قالا إن ظهور اسم ا

لبشير ضمن قائمة من سيتحدثون في المؤتمر في الدوحة يوم‭ ‬الأحد الذي يتناول الأوضاع الإنسانية ويحضره نائب الأمين العام للأمم المتحدة دفع سفراء الولايات المتحدة وكندا واستراليا إلى مقاطعة الحدث.

ورفض متحدثون باسم سفارات الدول الثلاث الرد على طلب بالتعليق.