لماذا كلف الرئيس البشير الفريق طه عثمان تمثيله في قمة الرياض ؟

الحلقة الثالثة ( 3 – 6 )

ثروت قاسم

1- تسلسل زماني لغلوطية دعوة الرئيس البشير ؟

+ في يوم الخميس 11 مايو 2017 ، تسلم الرئيس البشير دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في قمة ترامب في الرياض يوم الاحد 21 مايو 2017 .

+ في يوم الجمعة 12 مايو 2017 إخطر سمو الامير محمد بن سلمان مدير مكتب ترامب السوداني الاصل راينس بريبوس بدعوة الرئيس البشير للمشاركة في قمة ترامب في الرياض يوم الاحد 21 مايو 2017 ، لاهميته القصوى في تكوين حلف الناتو ( السني ) ، خصوصاً وهو قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران ، وشمع مراكزها الثقافية

في السودان ، ويسيل الدم السوداني حالياً في عاصفة الحزم في اليمن . .

+ في نفس يوم الجمعة 12 مايو ، رد مدير مكتب ترامب راينس بريبوس قائلاً بأن ترامب سوف يشارك في اجتماع الاحد 21 مايو ، متوقعاً أن الرئيس البشير سوف لن يكون موجودا في الاجتماع . وطلب راينس بريبوس من سمو الامير ان يخطر الرئيس البشير بأن لا يشارك في الاجتماع ، وان يسحب سمو الامير دعوته له بالمشاركة .

يسر لك صديقك بول برانديس الصحفي في البيت الابيض بان هذا هو قرار راينس بريبوس ، ولم تتم مراجعة ترامب بخصوصه ، لأن ترامب قد خول مساعديه اتخاذ كل وجميع القرارات نيابة عنه في الامور الهامشية التي لا تؤثر على شخصه وامواله وسمعته ، والتي لا يجد الوقت لدراستها واتخاذ قرارات مدروسة بخصوصها . يؤكد لك بول برانديس ان ترامب لا يعرف موقع السودان على الخارطة الجغرافية ، وقطعاً لم يسمع بالرئيس البشير من قبل . ولو تمت مراجعته ، لوافق على مشاركة الرئيس البشير في قمة الرياض ، لان ترامب غير معني بتجاوزات الطواغيت لحقوق الانسان وقمعهم لشعوبهم ، خصوصاً والرئيس البشير زول السي آي اي

CIA

المهم ، ُاُسقط في يد سمو الامير ، ولكنه قرر الامتثال للطلب الامريكي ، إذ لا ينبغي له غير ذلك ، وامريكا هي امريكا .

في هذا السياق ، ربما تذكر ، يا حبيب ، إنه كان مقرراً عقد قمة فرنسية – افريقبة في شرم الشيخ في فبراير 2010 . طلب الرئيس الفرنسي ساركوزي من الرئيس المصري مبارك عدم دعوة الرئيس البشير للمشاركة في القمة بسبب امر القبض الذي يحمله على عنقه . رفض الرئيس مبارك واصر على دعوة الرئيس البشير ، فقرر ساركوزي نقل القمة الى فرنسا حيث تم عقدها بدون الرئيس البشير في مايو 2010 .

لم يشارك الرئيس البشير في جميع القمم الفرنسية – الافريقية التي يتم عقدها مرة كل سنتين ، والتي يخسر السودان بسبب عدم مشاركة الرئيس البشير فيها ، مبلغ 350 مليون دولار كل سنة ، المخصصة من فرنسا لكل دولة من الدول الافريقية الفقيرة ذات المديونية العالية حسب اتفاقية لومي .

كانت تلك ايام نضرات بين النظامين في القاهرة والخرطوم ، بعكس الايام النحسات التي يعيشها النظامان حالياً ؟

ولكن نرجع ونستدرك ان امريكا في مايو 2017 ليست فرنسا في فبراير 2010 ، خصوصاً وقد صار طواغيت العرب والمسلمين كدايس اليفة في بيت الطاعة الامريكي .

+ في يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 ، اكد الرئيس البشير لصحيفة “الشرق” القطرية ، إنه سوف يشارك في قمة ترامب السنية يوم الاحد 21 مايو ، وإعتبر مشاركته في هذه القمة ( نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي ) .

+ في نفس يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 ، ارسل سمو الامير محمد بن سلمان للخرطوم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي محمد بن عبد الملك آل الشيخ ، لكي يشرح الموقف الحرج للرئيس البشير ، ويطلب منه عدم المشاركة في قمة الرياض يوم الاحد 21 مايو .

حسب توجيهات سمو الامير ، إختلى معالي الوزير بالفريق طه عثمان ، واكد له وجود ( شرهة ) مدنكلة في الرياض كتعويض مادي للرئيس البشير ، إذا قرر عدم المشاركة في قمة الرياض بنفسه ، وكلف الفريق طه عثمان تمثيله ، على الاقل لكي يتسلم ( الشرهة ) نيابة عن والده الرئيس البشير .

وكان ان ارسل الفريق طه عثمان رسالة واتسابية للفريق حميدتي يبشره بالخير القادم لمليشياته من الرياض . الرسالة متوفرة على الانترنيت لمن يحب ان يرى الخمج الانقاذي ، والضياع السوداني .

قال حميد :

وين وصِل الحال الإنقطع

مع إنك يكفيك الفيكَ

أمريكا..

وأنصاص أمريكا

مارشات الناتو

مزازيكا

الله يرضاكَ ويرضيك

+ في يوم الخميس 18 مايو 2017 ، إتصل سمو الامير بالفريق طه عثمان معتذراً ، وطالباً منه تمثيل والده في قمة الرياض يوم الاحد 21 مايو ، لأسباب ، يسيل لها اللعاب ، شرحها سمو الامير للفريق طه عثمان ، ونقلها الفريق نقل مسطرة لوالده الرئيس البشير .

+ في يوم الجمعة 19 مايو 2017 ، اعلن الرئيس البشير رسمياً إنه لن يشارك في قمة ترامب في الرياض يوم الاحد 21 مايو 2017 ، لاسباب ( خاصة ) ، وكلف الفريق طه بتمثيله في القمة و المشاركة في كافة فعالياتها ، متمنياً للقمة النجاح .

هل يقصد الرئيس البشير بأسباب ( خاصة ) ، اباداته الجماعية ، والجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب التي ارتكبها في دارفور ، ولا يزال يرتكبها في دارفور والمنطقتين ؟

+ في يوم الجمعة 19 مايو 2017 ، اسدل الرئيس البشير رسمياً الستار على عدم مشاركته في قمة ترامب في الرياض يوم الاحد 21 مايو 2017 ، مؤكداً الخزي والعار الذي لحق به . وحاق بشعبه ، ومؤكداً عدم صحة الشائعات بقرب تطبيع ادارة ترامب معه ومع نظامه الدموي ، الذي سوف يستمر على القائمة الامريكية للدول الداعمة للإرهاب .

+ في نفس يوم الجمعة 19 مايو ، ارسل الرئيس البشير مدير مكاتبه الفريق طه عثمان برسالة خاصة للملك المغربي في الرباط .

كما تعرف يا حبيب ان الملك المغربي ، ومعه سلطان عُمان ، يتحفظان على تكوين حلف الناتو السني لمحاربة ايران ، ويدعوان لعلاقات طبيعية ، بل حبية مع ايران ، خصوصاً وقد افتى الازهر الشريف بجواز التعبد بالمذهب الشيعي الاثني عشر في ايران ، والمذهب الاباضي في سلطنة عُمان . قرر ملك المغرب وكذلك سلطان عُمان مقاطعة قمة الرياض يوم الاحد 21 مايو ، وعدم المشاركة فيها .

هل تعبر رسالة الرئيس البشير الخاصة لملك المغرب في نفس يوم الجمعة الذي اعلن فيه عدم مشاركته في قمة الرباط … هل تعبر عن غضبه وحنقه من معاملته كممبوذ ، وهو الذي يهدر الدم السوداني في عاصفة الحزم في اليمن ، ويعادي ايران بدون غبينة ، وإنما مجاملة لاشقائه ؟

قد يكون الرئيس البشير غضبان وقرفان ، ولكن ( شرهة ) مدنكلة يحملها الفريق طه عثمان عند عودته من قمة الرياض ، قمينة بإحتواء غضب الرئيس البشير ، وعدم كسره للصف . وربما كانت رسالته الخاصة لملك المغرب المفرنب محاولة لتضخيم قيمة ( الشرهة ) ؟

2- لماذا كلف الرئيس البشير مدير مكاتبه لتمثيله في قمة الرياض ؟

ربما تذكر يا حبيب ان اوباما اعترض على مشاركة الرئيس البشير في قمة اديس ابابا حول الوضع في دولة جنوب السودان في يوليو 2015 ، التي جمعته مع رؤساء كينيا ويوغندة ، ورئيس الوزراء الاثيوبي ورئيسة الاتحاد الافريقي . إمتثل الرئيس البشير وقتها للرفض الامريكي ، وكلف وزير الخارجية ابراهيم غندور لتمثيله في الاجتماع .

وربما تذكر ان الرئيس البشير إتبع البروتوكول ، وكلف النائب الاول الفريق بكري حسن صالح بتمثيله في اجتماع قمة في نيروبي في عام 2014 ، خوفاً من تفعيل القضاء الكيني امر القبض الصادر من محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير .

إذن لماذا قرر الرئيس البشير تكليف مدير مكاتبه الفريق طه عثمان تمثيله في قمة الرياض يوم الاحد 21 مايو 2015 ، ولم يكلف نائبه الاول كما يقضي البروتوكول ، ولا حتى وزير الخارجية المعني بملفات قمة الرياض والمتابع لها ؟ ثم ان الفريق طه موظف خدمة مدنية ، ولا يشغل موقعاً سيادياً كما القادة المشاركون في قمة الرياض ، ومنهم الملوك والامراء والشيوخ والرؤساء المنتخبين من شعوبهم ؟

يمكن حصر الاجابة على هذا السؤال في امرين :

+ الامر الاول والاقل اهمية تجده في العلاقة المميزة والحبية وخارج الاطر الرسمية بين سمو الامير محمد بن سلمان والفريق طه عثمان ، ومنح سمو الامير الجنسية السعودية للفريق طه في يوليو 2015 ، لدور الاخير في مقاطعة السودان لايران ، ومشاركة السودان في عاصفة الحزم في اليمن .

ولما كان سمو الامير هو مهندس قمة الرياض ، فليس انسب من تكليف صديقه الفريق طه ليمثل والده فيها .

+ الأمر الثاني وهو الاهم ان الفريق طه عثمان يدير حسابات الرئيس البشير البنكية في لندن ( 9 مليار دولار حسب صحيفة القارديان البريطانية ) ودبي وكوالالمبور واسطنبول ، وبالتالي فهو الوحيد الذي يمكن ان يستلم في الرياض ( شرهة ) الرئيس البشير كتعويض مادي على منعه من المشاركة في قمة الرياض . وسوف تكون في حجم ( الشرهة ) التي وافق الرئيس البشير مقابلها ، في الرياض في يناير 2010 ، على عدم التدخل في استفتاء جنوب السودان في 9 يناير 2011 ، وبالتالي تقسيم السودان إلى قسمين .

نواصل في الحلقة الرابعة …

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