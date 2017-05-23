كيف دخل الفريق طه عثمان موسوعة غينيس للارقام القياسية في قمة الرياض ؟

الحلقة الرابعة ( 4 – 7 )

ثروت قاسم

1- موسوعة غينيس للارقام القياسية ؟

دخل الفريق طه عثمان الحسين موسوعة غينيس للارقام القياسية والاحداث غير الطبيعية كونه اول وربما آخر سوداني يصافح ترامب ، ويتبادل معه عبارات المجاملة . ربما تم عزل ترامب الشهر القادم ، أو الذي بعده ، وحتى لو بقي على سدة العرش حتى نهاية السنة ، فإن ترامب حربوية ، يصافحك اليوم ، ويطعنك في الصدر وليس الخلف غداً . كان يقول ان الاسلام يكرهنا ،

وحرم على مواطني 6 دول من المسلمين دخول امريكا في اول اسبوع له في السلطة . وبعد ان وقعت معه السعودية صفقة القرن العسكرية ، صار يتودد لقادة المسلمين … قلت قادة ولم اقل المواطنين المسلمين . ببساطة لان ترامب يشعر بالراحة والطمانينة وسط الطواغيت المستبدين ، الذين يسومون شعوبهم سؤ العذاب . لأن ترامب يؤمن بان الارهابيين كلهم جميعهم مسلمون ، و من ثم الحاجة للطواغيت لقمع الارهابيين المسلمين ، وكنسهم من الحياة الدنيا ، كما اكد في موعظته الإستعلائية للكدايس الاليفة في قمة الرياض يوم الاحد 21 مايو 20117 .

في هذا السياق ،إشتكى الفريق طه لمساعدي ترامب بان نظام السيسي يسلح حركات دارفور المسلحة ، ويسهل دخولها الى دارفور من ليبيا وجنوب السودان ، مما اضطر نظام البشير للاشتباك مع هذه الحركات في شمال وشرق دارفور يوم الجمعة 19 مايو 2017 . وحذر الفريق مساعدي ترامب بان هدف نظام السيسي هو خلق اضطرابات في دارفور حتى لا ترفع ادارة ترامب العقوبات الامريكية عن السودان نهائياً بحلول منتصف يوليو 2017 .

2- حلف بغداد في الخمسينيات وحلف الناتو السني الجديد ؟

في يوم الاحد 21 مايو 2017 ، إعتمدت القمة العربية الإسلامية الأمريكية بيانها الختامي الذي إحتوى على إعلان نوايا لتأسيس تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي ، بحلول 2018 ، لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

رحب البيان الختاميّ باستعداد عدد من الدول المشاركة في التحالف الاسلامي العسكري ، ومن بينها السودان ، بتوفير قوة احتياط قوامها 34 ألف جندي ، لمحاربة الإرهاب … كلمة الدلع والمودة والتي تعني في الحقيقة ، وبالواضح الفاضح ، محاربة ايران وحزب الله ، كما اكد نرامب في موعظته الواضحة الفاضحة .

صفقت الكدايس الاليفة عندما انتهى الكديس الاكبر من القاء موعظته الإستعلائية وتهديداته الجوفاء لايران وحزب الله ، مدشناً حربأ طائفية بين السنة والشيعة ، لتنتهي بهزيمة الاثنين معاً لضمان امن وسلامة اسرائيل .

كان ذلك المبتدأ والخبر من مولد قمة الرياض .

ولكن هل فهمت الكدايس الاليفة ما رمى اليه الكديس الاكبر ؟

يمكن التذكير بملاحظتين في هذا السياق :

اولاً :

في عام 2009 ، القى اوباما خطابه للشعب العربي والشعب المسلم امام طلاب في جامعة القاهرة .

في عام 2017 ، القى ترامب خطابه امام طواغيت اغلبهم من افريقيا .

ثانياً :

في الخمسينات ، كونت امريكا حلف الناتو العربي المسلم ، سني وشيعة ، من ايران والعراق وتركيا ، واسمته حلف بغداد ، وكان موجهاً لمحاربة جمال عبدالناصر ، الذي كان يجسد إرهاب ذلك الزمان . وفشل الحلف فشلاً ذريعاً ، بثورة الشعوب ضد شاه ايران ، وملك العراق ، ومستبدي تركيا .

في عام 2017 ، يستولد ترامب حلف بغداد الخمسينات باسم الناتو السني ضد الاكثرية الشيعية في ايران والعراق والبحرين وحزب الله ، والاقليات الشيعية الاخرى في العالم الاسلامي ، فيشعل حرباً طائفية ، مع ان الاسلام مبني على الآية 13 في سورة الحجرات ( … لتعارفوا … ) .

3- شرهة الفريق طه عثمان ؟

كانت الشرهة التي تسلمها الفريق طه عثمان في الرياض جد متواضعة فقط 50 مليون دولار ، مع الوعد بالزيادة عندما تبدأ العمليات العسكرية ضد ايران في القريب العاجل . ووعد الفريق طه عثمان بارسال 5 الف مقاتل لليمن قبل نهاية الشهر ، بالاضافة للمقاتلين على الحدود السعودية – اليمنية الذين تم نقلهم من نيالا بالطائرات خلال ابريل 2017 .

لم يكن الفريق طه عثمان سعيداً بمبلغ الخمسين مليون دولار ، لأن ايفانكا ابنة ترامب حصلت لمؤسستها التجارية على شرهة بمبلغ 100 مليون دولار ، وهي لا تقدم دماء لعاصفة الحزم ولا لحلف الناتو السني الجديد ، كما يقدم الفريق طه .

تبرعت ايفانكا اليهودية بجزء من هذه الشرهة لجمعية إسرائيلية تدعو إلى تدمير المسجد الأقصى ( الذي باركنا حوله ) ؟

بشر الفريق طه في رسالة واتسابية صديقه وذراعه الايمن الفريق حميدتي بالخير القادم لقوات حميدتي من هذه الشرهة التي سوف تتبعها شرهات ، في معادلة : الدم السوداني مقابل البتروريال .

تلك قسمة ضيزى .

نسي الفريق طه المشاكل المتفاقمة في قطاعي التعليم والصحة ، من بين قطاعات اخرى كثيرة ، نذكر مثالاً وليس حصراً ، ثلاث منها ادناه :

واحد :

هل تصدق احصائيات وزارة التربية التي تؤكد وجود 2 مليون و400 الف طفل خارج المدرسة في السودان ، وتزداد الاعداد بمعدلات فلكية .

اتنين :

هل تصدق الاحصائيات الحكومية الرسمية التي تؤكد وجود 20 مليون سوداني مصاب بالإكتئاب ، وامراض نفسية اخرى ، نتيجة الوضع المعيشي المتردي ؟

تلاتة :

هل تصدق تفشي الكوليرا في ولايات النيل الابيض وجنوب كردفان والنيل الازرق ؟

اما كان الاجدى للفريق طه ان يستعمل هذه الشرهة لمكافحة الوبائيات المذكورة اعلاه ، بدلاً من الاحتفاظ بها لوالده ، والقليل منها لحميدتي وميليشياته ؟

4- تذكر انك بشر يا ترامب ؟

استقبلت السعودية ترامب استقبال روما للاباطرة العائدين من غزواتهم بعد سحق البرابرة . انتعش وانتفش ترامب لتأليه القوم له ، لدرجة انه شارك في العرضة بالسيوف ، متجاهلاً زوجته . نسي ترامب عجاجات واشنطون ، التي ما تذر من شئ اتت عليه الا جعلته كالرميم . ولكن إلى حين .

لعلها الآية 42 في سورة ابراهيم التي قالت :

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

كما العادة مع اباطرة روما المنتصرين ، همس أحدهم في اذن ترامب :

تذكر انك بشر . تذكر أنك بشر . تذكر انك بشر .

ولكنه نسي ان يهمس في اذن خادم الحرمين الشريفين :

تذكر جاستا . تذكر جاستا . تذكر جاستا ؟

في يوم الاحد 21 مايو 2017 ، تجد العسل يتدفق من خياشيم ترامب .

في يوم الاثنين 22 مايو 2017 ، عند زيارته لتل ابيب ، إكتشفنا ان العسل الذي كان يخرج من خياشيم ترامب في الرياض ، قد تحول إلى سم زعاف وهو يؤكد لإسرائيل ضمان تفوقها العسكري النوعي على كل العرب مجتمعين .

لعلها الآية 167 في سورة آل عمران التي جسدت تصرفات المنافق الاكبر ترامب :

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ .

المتغطي بالامريكان …. عرييييييان !

نواصل في الحلقة الخامسة ….

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