كوبلر يطلب دعم السودان لحل الأزمة الليبية والخرطوم توافق شريطة تحقيق هدفين لها في ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الأحد، إن هناك توافقًا بين موقف السودان والموقف الأممي لإيجاد حكومة قوية تحفظ وحدة واستقرار الأراضي الليبية.

وشدد كوبلر في تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور بالخرطوم اليوم – على ضرورة وجود حكومة قوية في لبيبا تحفظ وحدتها، وتعمل في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، مؤكدًا: “لا بد من إنفاذ الاتفاق السياسي والأمني (الصخيرات 2015)؛ لأنه الطريق الوحيد لوحدة الأراضي الليبية”.

وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأحد، مصر والسودان، إلى جانب دول الجوار، بالمساهمة في استعادة الاستقرار في ليبيا، و”إقرار سلطة الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، بالإضافة إلى بناء جيش موحد”. واعتبر كوبلر هذه الخطوات “مهمة وأساسية” لتبديد المخاوف المصرية والسودانية في ما يتعلق بإمكانية “انتقال الإرهاب” من طرابلس إلى القاهرة

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وأشار المبعوث الأممي إلى أنه يعول على آلية دول جوار ليب

يا لحل الأزمة، حيث تقوم بعمل جيد، ويريد منها استغلال علاقاتها الخاصة للعب دور بنّاء في حل الأزمة الليبية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني حرص بلاده ودعمها القوي لوحدة التراب الليبي، لافتًا إلى توافق جهود بلاده مع رؤية الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التي تسعى لتحقيق أمن واستقرار ليبيا.

وقال غندور “السودان لا يرغب في أن تقوم أي جهة ليبية بتسليح أو التعاون مع حركات التمرد الدارفورية، التي يحظى بعضها الآن بالإيواء من قِبل بعض الأطراف الليبية”، مضيفًا “نحن حريصون على تحقيق الوحدة والأمن والاستقرار من أجل مصلحة الشعب الليبي”.

من جانبه قال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر إن الوزير إبراهيم غندور أوضح خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أن السودان له «هدفان استراتيجيان» في ليبيا،.

وأوضح الخضر أن الهدفين الاستراتيجيين للسودان في ليبيا هما: «الأول وجود مؤسسات قوية تحفظ وحدة أراضيها»، والهدف الثاني «أن لا يقدم أي طرف في ليبيا لحركات التمرد في دارفور دعمًا أو إيواء، يهدد الأمن القومي» السوداني.

وأشار الناطق باسم الخارجية السودانية إلى أن بلاده رغم حدودها الواسعة مع ليبيا إلا أنها «استطاعت أن تؤمن 260 كلم من الشريط الحدودي، الذي يزيد عن 700 كلم، والحد من الهجرة غير الشرعية» بحسب «الأناضول».

وأفاد الخضر أن كوبلر أبلغ وزير الخارجية إبراهيم غندور بعلمه أن «السودانيين الذين يعبرون إلى ليبيا مرتبطون أصلاً بأعمال هناك، لكن توجد جنسيات أخرى تدخل ليبيا من الحدود السودانية والتشادية».

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» إن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أكد مشاركته في اجتماع نظرائه من دول جوار ليبيا، المنتظر أن تستضيفه الجزائر في 8 مايو المقبل.

يشار إلى أن تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي وصل الخرطوم في وقت سابق اليوم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كوبلر بالخرطوم، عقب لقائه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، بالعاصمة الخرطوم التي وصلها في وقت سابق اليوم؛ لبحث جهود حل الأزمة الليبية.