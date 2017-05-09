كمال عمر يعدل عن استقالته ويعتذر للامين العام عما بدر منه

بسم الله الرحمن الرحيم

*المؤتمر الشعبي*

*مكتب الامين العام*

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ(39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40)

*سورة الشورى*

في اتصال هاتفي صباح اليوم من الاستاذ كمال عمر للدكتور علي الحاج الامين العام للمؤتمر الشعبي، اعتذر الأستاذ ك

مال عمر عما بدر منه وصرح به لوسائل الإعلام، مبديا أسفه وندمه، واعتبر السيد الامين العام ان ما افاد به لايمسه شخصيا، بل يمس الحزب ومؤسساته وعضويته، وأنه اصبح من الماضي، مؤكدا قبوله الاعتذار مما يعني انه لايزال عضو الحزب، ومرشحه للمجلس الوطني.

مكتب الامين العام للمؤتمر الشعبي