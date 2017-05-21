قرارات رئيس الحركة: قرار اعفاء مستشار رئيس الحركة للشئون العسكرية

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

قرارات رئيس الحركة

القرار رقم (6) لسنة 2017

إسم القرار و العمل به: يسمى هذا القرار بقرار اعفاء مستشار رئيس الحركة للشئون العسكرية و يكون نافذاً من تاريخ التوقيع عليه.

عملاً بالسلطات المخولة لرئيس الحركة

بموجب المادة 4/4/ت/6 من النظام الأساسي للحركة تعديل عام 2012 أصدار القرار الآتي نصه:

بهذا أقرر إعفاء السيد/ حامد إدريس جزم من تكليفه مستشاراً لرئيس الحركة للشئون العسكرية لاعلانه الانضمام إلى مبادرة سلام متوهّمة بصورة أحادية في مخالفة صريحة لمؤسسات الحركة.

صدر تحت توقيعي و ختمي الرسمي في اليوم العشرين من شهر مايو 2017

فريق أول د. جبريل إبراهيم محمد

رئيس الحركة القائد الأعلى لقواتها