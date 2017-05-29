قرارات رئيس الحركة : قرار اعفاء أمين الشئون الإنسانية بالحركة

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
قرارات رئيس الحركة
القرار رقم (7) لسنة 2017
إسم القرار و العمل به: يسمى هذا القرار بقرار اعفاء أمين الشئون الإنسانية بالحركة و يكون نافذاً من تاريخ التوقيع عليه.
عملاً بالسلطات المخولة لرئيس الحركة بموجب المادة 4/4/ت/2 من النظام الأساسي للحركة تعديل عام 2012 أصدر القرار الآتي نصه:
بهذا أقرر إعفاء الباشمهندس/ سليمان محمد جاموس أمين الشئون الإنسانية بالحركة بناءً على رغبته و تقديراً لظروفه الصحية و
الأسرية.
صدر تحت توقيعي و ختمي الرسمي في اليوم الثامن و العشرين من شهر مايو 2017