قرارات رئيس الحركة : قرار اعفاء أمين الشئون الإنسانية بالحركة

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية



Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

قرارات رئيس الحركة

القرار رقم (7) لسنة 2017

إسم القرار و العمل به: يسمى هذا القرار بقرار اعفاء أمين الشئون الإنسانية بالحركة و يكون نافذاً من تاريخ التوقيع عليه.

عملاً بالسلطات المخولة لرئيس الحركة بموجب المادة 4/4/ت/2 من النظام الأساسي للحركة تعديل عام 2012 أصدر القرار الآتي نصه:

بهذا أقرر إعفاء الباشمهندس/ سليمان محمد جاموس أمين الشئون الإنسانية بالحركة بناءً على رغبته و تقديراً لظروفه الصحية و

الأسرية.

صدر تحت توقيعي و ختمي الرسمي في اليوم الثامن و العشرين من شهر مايو 2017

د. جبريل إبراهيم محمد

رئيس الحركة القائد الأعلى لقواتها.