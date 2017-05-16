فضيحة رفض ادارة ترامب مشاركة البشير في قمة ترامب السنية ؟

الحلقة الاولى ( 1 – 3 )

ثروت قاسم

1- المفاوضات وليس الحوارات ؟

في يوم الاربعاء 17 مايو 2017 ، من المتوقع ان تبدأ مشاورات في برلين بين نظام الانقاذ وحركة العدل والمساواة وحركة القائد مني اركو مناوي ، في إطار المبادرة الالمانية ، بهدف وقف اطلاق النار وتوزيع الاغاثات الانسانية في دارفور .

في يوليو 2017 ، من المتوقع ان تبدأ مشاورات بين الحركة الشعبية الشمالية ولجنة مبيكي ، تعقبها مشاورات بين النظام والحركة ، بهدف وقف اطلاق النار وتوزيع الاغاثات الانسانية في المنطقتين .

تم تشميع الحوار الوطني الذي تباكى عليه برنستون ليمان ال

مبعوث الرئاسي الامريكي السابق ، بدموع التماسيح .

تم رفرفة خارطة طريق مبيكي ، غير مأسوف عليها حتى من والدها مبيكي .

إشتكى رئيس لجنة التفاوض في تحالف قوى نداء السودان الرئيس عمر الدقير لطوب الارض ، فرد عليه ابو الطيب المتنبي قائلاً :

ولا تشك إلى خلق فتشمته …

شكوَى الجريحِ إلى الغِرْبانِ وَالرَّخَمِ

رد الرئيس عمر الدقير قائلاً :

حَتّامَ نحنُ نُساري النّجمَ في الظُّلَمِ …

ومَا سُرَاهُ على خُفٍّ وَلا قَدَمِ .

موعدنا ابريل 2020 ، أليس هو بقريب ؟

2-الطفل المعجزة ؟

1في يوم السبت 13 مايو 2017 ، تخرج الشاب كارسون من جامعة تكساس المسيحية التي تاسست عام 1873 ، وحصل على بكالريوس في علوم الفيزيا ، وعمره 14 سنة ، وكان قد تم قبوله في الجامعة عام 2013 وعمره 10 سنوات . ينوي كارسون التخصص في

quantum mechanics

وينتظر العالم فتوحات مبينة على اياديه ، وعقله الذي ينقب فيما لا يعرفه ، وفيما لم يخطر على باله ، ركضاً خلف الحقيقة .

الحقيقة التي علمها الله للانسان اول ما خلقه ( وعلم آدم الاسماء كلها ) .

الاسماء ؟ تلك هي الحقيقة .

تم تسجيل كارسون في نادي السيد الامام ، نادي إقرأ ، مع الراكضين خلف الحقيقة الرؤساء جبريل ابراهيم وغازي عتباني وعمر الدقير والمعلم قاسم بدري ، وانعم بهم ومعهم من صحبة باذخة .

ودخل كارسون سجل غينيس للارقام القياسية .

طفل معجزة آخر تم تنصيبه يوم الاحد 14 مايو 2017 رئيساً مُنتخباً للفرنسيين … عمانويل ماكرون ولم يبلغ سن النبوة بعد ، إذ رأى النور لاول مرة في يوم الاربعاء 21 ديسمبر 1977 ؟

قال لورانت فابيوس رئيس المجلس الدستوري ، وهو يعمد الرئيس ماكرون في قصر الاليزيه يوم الاحد 14 مايو 2017 ، مقتبساً من المفكر الفرنسي شاتوبرياند :

لتكون رجل وطنك ، يجب ان تكون رجل زمانك .

وهي معادلة تستنسخ ما قاله الامام الاكبر عليه السلام في الاجتهاد والتجديد :

لكل وقت ومقام حال ، ولكل زمان وأوان رجال .

هذا زمن كارسون في امريكا وماكرون في فرنسا وفي انتظار كارسون او ماكرون سوداني ليحيل التحديات الى فرص ، ويقودنا كلنا جميعنا الى السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل .

وليس ذلك وغيره على الله ببعيد .

لحظة يا حبيب ، ولا تذهب بعيداً .

بعد انتهاء مراسم تنصيب ماكرون رئيساً ، إمتطى فرانسوا هولاند الرئيس المنتهية ولايته صهوة موتره ، وثبت طاقيته الحديدية على راسه ، وانطلق بعد ان توقف امام شارة المرور الحمراء على بعد حوالي 200 متر من قصره السابق الاليزيه ، حتى وصل الى شقته ، وصار رجلاً عادياً ، يأكل الطعام ، ويمشي بين الناس في الاسواق ، وينام تحت الاشجار كما كان يفعل خليفة راشد في زمانه .

هل يستطيع الرئيس البشير الظالم إستنساخ ما فعله هولاند العادل يوم الاحد 14 مايو 2017 ؟

في الاجابة على السؤال تجد الفرق بين اسلام فرنسا الاصلي والحقيقي واسلام السودان المخجوج !

الاسلام كله جميعه يمكن اختزاله في كلمة واحدة هي العدل .

وكفى بنا حاسبين .

3- تصحيح واجب .

في يوم الخميس 11 مايو 2017 ، قدم مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس تقريراً بعنوان ( تقييم التهديدات حول العالم ) امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الامريكي .

بعكس ما نشرته وكالة سونا للانباء وبعض المواقع الالكترونية السودانية ، لم يطالب تقرير دانيل كوتس برفع العقوبات عن السودان نهائياً بحلول يوليو 2017 . كما لم يطالب التقرير برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الامريكية التي تحتوي على الدول الداعمة للارهاب وهي السودان وايران وسوريا .

في هذا السياق ، وفي الدوحة في يوم الاحد 14 مايو 2017 ، قاطع سفير الولايات المتحدة في قطر ، ضمن سفراء غربيين آخرين ، المشاركة في حفل افتتاح منتدى الدوحة لعام 2017 المعني بقضية اللاجئين ، إحتجاجاً على سماح دولة قطر للرئيس البشير المطلوب للعدالة الدولية المشاركة في المنتدى ومخاطبته .

تؤكد هذه المقاطعة الامريكية الرسمية عدم صحة التقارير التي تدعي :

+ رفع ادارة ترامب السودان من القائمة الامريكية التي تحتوي على الدول الداعمة للارهاب ،

+ ورفع العقوبات الامريكية نهائياً عنه .

اذا لزم التصحيح .

ونزيدكم كيل بعير .

تحفظت ادارة ترامب على مشاركة الرئيس البشير في القمة السنية التي سوف يعقدها ترامب في الرياض في يوم الاثنين 22 مايو 2017 بمشاركة ملوك ورؤساء من 17 دولة عربية واسلامية .

كما تعرف ياحبيب ، فإن الهدف من القمة تكوين حلف ناتو سني جديد لمحاربة ايران الشيعية .

مزيد من التفاصيل تجدها في الحلقة الثانية من هذه المقالة .

4-قمة اوباما ؟

في يوم الاثنين 27 يوليو 2015 ، عقد اوباما قمة مصغرة في اديس ابابا ، حول مشكلة جنوب السودان ، ضمت اليه رؤساء كينيا ويوغندة ، ورئيس الوزراء الاثيوبي ، ورئيسة الاتحاد الافريقي ، ووزير الخارجية السوداني البروف ابراهيم غندور . رفض اوباما مشاركة الرئيس البشير في القمة المصغرة ، رغم ان السودان هو الذي استولد دولة جنوب السودان ، وادرى من غيره بشعابها وحلحلة مشاكلها .

إعتبر اوباما الرئيس البشير مطلوباً للعدالة الدولية في جرائم جنائية تمس الشرف الانساني ، وتعتبر وصمة في الضمير الانساني ، إذ تتعلق بإبادات جماعية ، وجرائم ضد الانسانية ، وجرائم حرب . وبالتالي فمحرم على الرئيس الامريكي ، حسب المفاهيم والقيم الامريكية ، مقابلة الرئيس البشير ، والجلوس معه على طاولة واحدة ، رغم اهميته للمشاركة في الاجتماع .

في نفس يوم الاثنين 27 يوليو 2015 ، سافر الرئيس البشير لموريتانيا ، في زيارة مُختلقة ، ليبعد عنه حرج نبذ اوباما له في قمة اديس ابابا ، حول دولة جنوب السودان .

هذا هو مصير الظالمين ( إنا إعتدنا للظالمين ناراً يحيط بهم سرادقها ، وإن يستغيثوا ، يغاثوا بماء كالمهل ، يشوي الوجوه ، بئس الشراب ، وساءت مرتفقاً ) .

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4- قمة ترامب ؟

يوم الجمعة 19 مايو 2017 يصل ترامب الرياض ، في اول رحلة خارجية له . يعقد ترامب 3 اجتماعات قمة في الرياض كما يلي :

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نواصل في الحلقة الثانية