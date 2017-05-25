ثروت قاسم

1- فضيحة ال (CIA) في دارفور ؟

على قصر مقابلته مع ترامب في يوم الاحد 21 مايو 2017 ، في الرياض على هامش قمة الرياض السنية ، شكر الفريق طه ترامب على مساعدات وكالة المخابرات المركزية (CIA) في امداد الفريق حميدتي بمعلومات استخبارية من الاقمار الصناعية الامريكية ، غاية في الدقة حول مواقع تحركات حركات دارفور المسلحة داخل دارفور ، مما مكن الفريق حميدتي لنصب كمين لقوات حركة العدل والمساواة في النخارة في قوز دنقو في جنوب دارفور يوم الأربعاء 26 ابريل 2015 . ومن نصب كمين آخر لقوات القائد مني اركو مناوي في منطقة وادي هور في شمال دارفور يوم الاحد 21 مايو 2017 .

تبلغ المسافة بين قوز دنقو ووادي هور اكثر من الف كيلومتر ، فهل حميدتي له الامكانيا

ت الاستخبارية من الاقمار الصناعية السودانية لتعقب حركات دارفور ، ونصب الكمائن والشراك لها بدون مساعدة خارجية من وكالة المخابرات المركزية (CIA)؟

تبلغ مساحة اقليم دارفور حوالي نصف مليون كيلومتر مربع … 493180 كيلومتر مربع … وهي اكبر من مساحة فرنسا . لولا مساعدات وكالة المخابرات المركزية (CIA) الاستخباراتية من الاقمار الصناعية الامريكية ، لما تمكن حميدتي من نصب كمين في جنوب دارفور ، وكمين آخر في شمال دارفور، بالاضافة لكمائن أخرى لم نقصصها عليك في رياح دارفور الاربعة .

كما تتصنت وكالة المخابرات المركزية (CIA) على مكالمات ثوار الجبهة الثورية ، وتمد حميدتي بمواقعهم وتحركاتهم وتخطيطاتهم .

دخلت امريكا بالطول والعرض في الحرب الاهلية في دارفور ، كما دخلت في الحروب الاهلية في اليمن ، وسوريا ، والصومال ، وليبيا ، ولبنان ، بالاضافة لعدوانها على عراق صدام وتدميره ، وقتل أكثر من مليون عراقي سنبلة .

2- تعاون وكالة المخابرات المركزية (CIA) مع الفريق طه عثمان ؟

كما ذكرنا في مقالة سابقة ، وفي يوم الاحد 4 ديسمبر 2016 ، ارسل الرئيس البشير الفريق طه عثمان إلى امريكا ، لمقابلة الرئيس السابق كارتر ، وكبار متنفذي وكالة المخابرات المركزية (CIA) .

اكد الفريق طه لمتنفذي وكالة المخابرات المركزية (CIA) بانه على استعداد تام لمساعدتهم في محاربة القاعدة وداعش والاسلام الراديكالي المتطرف ، والهجرة غير القانونية عبر السودان لدول الغرب ، وتقديم أي خدمات أخرى يطلبونها ، وبدون تحفظ .

ابرم الفريق طه عقدا مع شركة علاقات عامة امريكية

Pat Robertson

، لربطه بمتخذي القرار في ادارة الرئيس ترامب ، وتربيط العلائق مع وكالة المخابرات المركزية (CIA) .

http://www.sadaalahdas.com/dimcp/

لمزيد من التفاصيل يمكنك التكرم بمراجعة تقرير صحيفة القارديان حول الموضوع ومواضيع اخرى ، على الرابط ادناه https://www.theguardian.com/media/2010/aug/03/london-public-relations-reputation-laundering

3- في الخرطوم اكبر خلية في افريقيا لوكالة المخابرات المركزية (CIA) ؟

في يوم الاثنين 27 مارس 2017 ، اختتم الفريق محمد عطا زيارته لمدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) مايكل بومبيو، في واشنطون . تم الاتفاق على استضافة الخرطوم ، في مايو 2017 ، لاكبر خلية في افريقيا لوكالة المخابرات المركزية (CIA) ، وتكثيف التعاون بين نظام الانقاذ ووكالة المخابرات المركزية (CIA) ، لمصلحة الطرفين .

طالب الفريق عطا وكالة المخابرات المركزية (CIA) بمد نظام الانقاذ بمعلومات استخبارية من الاقمار الصناعية الامريكية عن تحركات حركات الجبهة الثورية في دارفور والمنطقتين ومحادثاتهم التلفونية ، مقابل ( اي ) مساعدت تطلبها وكالة المخابرات المركزية (CIA) من نظام الانقاذ .

انبرش نظام الانقاذ امام وكالة المخابرات المركزية (CIA) ، لأنه يعرف انها الآلية التي سوف تساعد في شطب امر قبض الرئيس البشير … وهذا هو أم المواضيع وحبوبتها .

خلف دور يا حبيب لعام 1998 .

4- ضربة مصنع الشفاء ؟

في يوم الجمعة 7 اغسطس 1998 ، فجرت القاعدة سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام .

في يوم الخميس 20 اغسطس 1998، دمرت ادارة كلينتون مصنع الشفاء في الخرطوم ، إنتقاماً من تفجير القاعدة لسفارتي امريكا في نيروبي ودار السلام .

بعدها انبرش نظام الانقاذ امام الغول الامريكي ليضمن استمراره في السلطة ، وقال لوكالة المخابرات المركزية (CIA) ، ما يقوله السيد الميرغني ل لواءات المخابرات المصرية :

انتو عاوزين شنو ، ونحن جاهزين .

ضمن الرئيس البشير سلامته بإنبراشته ، بعكس قادة افغانستان والعراق الذين تحدوا الغول الامريكي ، فحاق بهم باسه ، إنه أليم شديد ، كما تقول وكالة المخابرات المركزية (CIA) .

5- الفريق قوش ووكالة المخابرات المركزية (CIA) ؟

في عام 2005 ، ارسلت وكالة المخابرات المركزية (CIA) طائرة خاصة نقلت الفريق قوش ، رئيس جهاز المخابرات والامن الوطني وقتها ، من الخرطوم إلى رئاسة الوكالة في لانجلي . حمل الفريق قوش معه كل وثائق الجهاز السرية عن الاسلاميين الذين إستجاروا بنظام الانقاذ ، وسلمها للوكالة ، في مدابرة للامر الرباني في الآية 16 في سورة التوبة :

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾

هل لاحظت ان الآية أشارت للمشركين ، دعك من المسلمين .

ومع ذلك ، يدعي نظام الانقاذ إنه نظام أإسلامي ؟

بخ بخ بخ !

ونزيدك كيل بعير .

ارسل الفريق قوش غواصة سودانية التحقت بجماعة مصعب الزرقاوي في العراق ، وساعدت في تحديد مكان الزرقاوي في بعقوبة في العراق ، مما مكن وكالة المخابرات المركزية (CIA) من قتله بضربة جوية في يوم الاربعاء 7 يونيو 2006 .

قالت جنداى فريزر مساعدة وزير الخارجية الامريكية لافريقيا في ادارة بوش الابن :

صلاح قوش هو رجلنا في افريقيا وبامتياز ؟

ربما اعطتك هذه الخلفية فكرة عن حجم المساعدات التي قدمتها وتستمر في تقديمها وكالة المخابرات المركزية (CIA) لنظام الانقاذ ، وكان آخر تجلياتها الكمين الذي نصبه حميدتي لقوات القائد مني اركو مناوي في منطقة وادي هور في شمال دارفور في يوم الاحد 21 مايو 2017 ، تاسيساً على معلومات إستخبارية قدمتها لحميدتي وكالة المخابرات المركزية (CIA) .

صارت علاقة نظام الانقاذ بوكالة المخابرات المركزية (CIA) علاقة جاسوس بجهاز أمن ! و لا يستبعد أن يقدم هذا الجهاز لجاسوسه بعض فتات المعلومات التي لا تضره ، و قد تخدم مصالحه. في مقابل خدمات الجاسوس ؟

6- ملحمة انور العولقي ؟

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في هذا السياق ، نذكر بانه ليس من الضروري وجود خلية لوكالة المخابرات المركزية (CIA) في الخرطوم لمساعدة حميدتي في عدوانه على قوات الجبهة الثورية بنصب الكمائن والشراك .

هل تذكر ما حدث لانور العولقي ، من كبار قادة القاعدة ، في محافظة الجوف في اليمن في يوم الجمعة 30 سبتمبر 2011 ؟

هل ترى بنت شابة في العشرينات تلوك اللبان وجالسة امام جهاز الكومبيوتر في مكتبها في القاعدة العسكرية في تامبا في ولاية فلوريدا . تحرك هذه البنت درون من قاعدة عسكرية تابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن في اليمن ، وتتابع كنفوي من عدة عربات ينهب الارض في محافظة الجوف ، على بعد مئات الكيلومترات من عدن ، وآلاف الكيلومترات من فلوريدا .

تعرف البنت ، من استخبارات محلية ، نمرة لوحة العربة التي يمتطيها انور العولقي . تصوب بفارتها على هذه العربة في الكنفوي ، وبضغطة على زر ، ينطلق صاروخ من الدرون ، فيدمر عربة انور العولقي ، من بين كل العربات .

وتستمر البنت في لوك اللبان ، وكان شيئاً لم يحدث ؟

7- الكتيبة العسكرية الامريكية لافريقيا ؟

هل تعرف ان رئاسة الكتيبة العسكرية الامريكية لافريقيا

UNITED STATES AFRICA COMMAND

في مدينة اشتوتغارد في المانيا ، وليس في افريقيا . وهي الكتيبة العسكرية المسوؤلة عن العمليات العسكرية الامريكية في افريقيا .

لمزيد من التفاصيل عن التعاون الاستخباراتي بين وكالة المخابرات المركزية (CIA) ونظام الانقاذ ، يمكنك مراجعة صفحة الوكالة الخاصة بالسودان على الرابط ادناه :

8- يوم افريقيا ؟

كما تعلم يا حبيب ، يوافق يوم 25 مايو من كل سنة ، ليس انقلاب نميري ، وإنما يوم افريقيا ، تخليداً لذكري تأسيس منظمة الوحدة الافريقية في يوم السبت ٢٥ مايو ١٩٦٣ ..

نظم حزب المؤتمر السوداني احتفالا بهذه المناسبة بداره بشمبات مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو الجاري ، بحضور عدد من السفراء الافارقة وغيرهم بالخرطوم وبعض رموز السياسة والإعلام.

القى الرئيس عمر الدقير كلمة عصماء في الاحتفال تجدها مرفقة ، لتعميم الفائدة .

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