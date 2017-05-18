عمر البشير خارج قائمة رؤساء قمة السعودية مع ترامب

(حريات)

كشف موقع (CNS new) الاخباري الأمريكي عن عدم وجود اسم عمر البشير ضمن قائمة أسماء الرؤساء الذين سيحضرون القمة الإسلامية الأمريكية التي ستعقد في الرياض الأسبوع المقبل بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكر الموقع أن السعودية لم تعلن رسمياً حتى الآن دعوتها لعمر البشير لحضور المؤتمر.

وقال الموقع: (لقد أصدرت وكالة الانباء السعودية الرسمية SPA في الأيام الأخيرة نشرات موجزة حول دعوات سلمان لـ 14 زعيماً عربيا و10 قادة اسلاميين آخرين. لم يكن البشير من بين القادة المذكورين في النشرات الصادرة.)

وأضافت انه من المستبعد جداً أن يقدم الملك السعودي إلى تعريض القمة للخطر بدعوته للرئيس السوداني (رغم ان عمر البشير حليف وثيق ومؤيد للحملة العسكرية السعودية في اليمن).

واستبعدت الشبكة الأخبارية في تقرير نشرته على موقعها بالانترنت مش

اركة زعيم غربي بارز في أي حدث يحضره عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

وأكد موقع CBN news بأن السعودية أعلنت دعوة رؤساء 14 دولة عربية و10 دول إسلامية خلت من اسم البشير، إذ جاء: (الزعماء المدعويين لحضور القمة التى تستضيفها السعودية مع ترامب حتى الآن، وفقاً لوكالة الأخبار السعودية، هم قادة مصر، وسلطنة عمان، ولبنان، والكويت، وقطر، والجزائر، واليمن، والإمارات، والبحرين، والأردن، والمغرب، والعراق، وتونس، والسلطة الفلسطينية. ومن بين الزعماء غير العرب شمل المدعوين قادة ماليزيا، واندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وبنجلاديش، وتركمانستا،ن وبروناى، واذربيجان، والنيجر، وكازاخستان).

وفي السياق وصل إلى الخرطوم أمس محمد بن عبد الملك آل الشيخ، زير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، حاملاً رسالة إلى عمر البشير من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز .

وقال محلل سياسي لـ (حريات) انه من المتوقع ان الوزير السعودي يحمل رسالة اعتذار من الملك السعودي لعمر البشير من عدم دعوته للقمة، مع تطمينات بتوسط القيادة السعودية لدى الرئيس الأمريكي ترامب برفع الحظر الأمريكي المفروض على حكومته.

وكان عمر البشير قد قال في مقابلة مع صحيفة (الشرق) القطرية، أول أمس الثلاثاء : ان حضوره قمة يشارك بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل (نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي)، وانها (رد على من يحرضون الدول على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيه). وأضاف: (المشاركة في المؤتمر أكبر مؤشر لمن يخوفون الآخرين أنني أشارك في قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي).

وأصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم بياناً أمس الأربعاء نشرته (حريات)، قالت فيه إن موقف واشنطن واضح من مسألة سفر الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدة بانها ترفض أية دعوات أو تسهيلات أو دعم لسفر أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) الأخبارية عن مسؤول أمريكي بالخارجية الأمريكية أمس قوله : (إن الولايات المتحدة تعارض دعوة أي شخص مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ، بمن في ذلك البشير).

وأكد المسؤول الأمريكي بحسب الوكالة ان عمر البشير لن يحضر الخطاب الذي سيلقيه ترامب أمام القمة الإسلامية .

وانتقدت منظمات حقوقية عالمية مرموقة حضور عمر البشير للقمة الإسلامية الأمريكية التي سيحضرها الرئيس الأمريكي ترامب.

وقالت ايليس كيبلر، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في منظمة هيومان رايتس ووتش: ( إذا حضر عمر البشير الاجتماع ، فإن أي تفاهم للرئيس ترامب معه في السعودية، سوف يرسل إشارة فظيعة لضحايا الجرائم ، ويثير اسئلة رئيسية حول التزام الولايات المتحدة بتحقيق العدالة لهم). وأضافت ان ( عمر البشير مكانه لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه وليس الالتقاء بالمسؤولين في السعودية).

وسبق وقاطع دبلوماسيون غربيون مراسم افتتاح مؤتمر في قطر يوم الأحد الماضي بسبب حضور عمر البشير للمؤتمر.

جدير بالذكر ان عمر البشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009، لإتهامه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفي العام 2010 أضيفت إليه جرائم الإبادة الجماعية.

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http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/saudis-mum-whether-sudans-president-accused-war-crimes-has-been