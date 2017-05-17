طلاب جامعة غرب كردفان يهددون بمقاضاة وزارة التعليم العالي

نُشرت بتاريخ 17.05.2017 بواسطة jem

احتج طلاب جامعة غرب كردفان الدارسون بنظام الإنتساب على قرار وزارة التعليم العالي القاضي بكتابة عبارة (التعليم عن بعد) في الشهادات الجامعية، ووصفوا القرار بالمفاجئ وغير المنصف، وهددوا باللجوء إلى القضاء حال عدم تراجع الوزارة عنه.
وقال الطلاب: “إن إدارة الجامعة تنصلت عن مسؤوليتها، قائلة إن القرار صادر من

جهات عليا، لم تسمها”. وطالبوا بأن تستخرج شهاداتهم عند التخرج بالصيغة ذاتها التي تستخرج بها شهادات الطلاب النظامين، وأشاروا إلى أن “القرار أوجد حالة نفسية للمتخرجين، بسبب عدم توظيفهم لكتابة عبارة (التعليم عن بعد) على شهاداتهم”.

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