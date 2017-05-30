شكلة حول الشرهة بين الفرقاء طه وعطا وحميدتي في بيت الضيافة ؟

الحلقة السادسة ( 6- 7 )

ثروت قاسم

1-الشرهات ؟

كان يوم الاحد 21 مايو 2017 ، يوم توزيع الشرهات الملكية على بعض القادة الافارقة المشاركين في قمة ترامب السنية وغيرهم من كبار الضيوف ، حسب تقرير بول برانديس الصحفي الملحق بالبيت الابيض ، والذي كان ضمن الوفد المرافق لترامب في الرياض . نالت ايفانكا اكبر شرهة ملكية بمبلغ مائة مليون دولار لمنظمتها الطوعية- التجارية ، ولم ينل الفريق طه عثمان غير 50 مليون دولار لوالده ، كتعويض لعدم مشاركته في القمة لاسباب ( خاصة ) ، حسب بيان القصر الجمهوري .

إتضح لاحقاً إن البروفسور جنداي فريزر كانت وراء منع الرئيس البشير من المشاركة في اجتماع يشارك فيه رئيس الولايات المتحدة الامريكية ، لاعتبارات اخلاقية . تعمل البروف جنداي كمستشارة لراينس بريبوس مدير مكتب ترامب ، ويرجع اليها موظفو البيت الابيض ، واغلبهم ان لم يكن كلهم ، من العنقالة الزلنطحية الذين لا يعرفون التكتح عن السودان ورئيسه المطلوب للعدالة الدولية .

للأسف اعتذرت البروف جنداي عن تولي مهام المبعوث الرئاسي الخاص لدولتي السودان ، وذبح الفريق طه عثمان تور قدر الضربة بالمناسبة ، لانها كانت سوف تقلب عاليها سافلها في دولة بني إنقاذ .



2- توزيع الشرهة في الخرطوم ؟

كان من عادة الامير خليفة بن حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني جد الشيخ تميم امير قطر الحالي توزيع مداخيل الدولة كل عام إلى 4 أجزاء ، كما يلي :

+ الربع الاول له شخصيا.

+ الربع الثاني للعائلة المالكة وهو على راسها .

+ الربع الثالث لدولة قطر .

+ الربع الرابع يتم ايداعه باسم الامير في صندوق سيادي خاص .

عاد الحبيب المُنتظر الفريق طه عثمان من الرياض للخرطوم وهو يتابط شنطة مدنكلة تحتوي على شرهة الخمسين مليون دولار . استدعى الفريق طه الفريق حميدتي من دارفور ، الذي وصل بيت الضيافة يوم الاحد 28 مايو لحضور قسمة الشرهة . قرر الوالد تقسيم الشرهة إلى اربعة ارباع ، كما امير قطر السابق ، على النحو التالي :

+ الربع الاول للسيد الوالد ويوضع في حسابه البنكي في دبي باسم الفريق طه .

+ الربع الثاني للسيد الوالد والفرقاء طه وعطا وحميدتي .

قامت شكلة لرب السما بين الفرقاء الثلاثة ، في غياب الوالد .

· إحتج حميدتي بانه ( نضف ) دارفور ، وتحتاج ضباعه لحوافز لكي تواصل السلخانات في بعض البؤر المتبقية في ولاية شمال دارفور ، خصوصاً في منطقة عين سيرو بمحلية كتم بولاية شمال دارفور . كما إنه مضطر للدفع لسواقط الحركات الثورية المسلحة الذين يعملون كغواصات لضباعه .

· طالب الفريق عطا بزيادة مخصصاته لاتمام تشطيبات نادي جهاز الامن الذي كلف اكثر من 135 مليون دولار .

· ذكر الفريق طه زملائه بانه امامه ان يدفع للباشمهندس ابوبكر حامد ، والقائد سليمان جاموس ، من قيادات حركة العدل والمساواة المنشقين ، المتوقع وصولهما من انجمينا نهار الثلاثاء 30 مايو ، وللدكتور علي الحاج وحيرانه ، ولمئات من كدايس المعارضة الاليفة .

حسم الوالد الشكلة بان قرر توزيع الربع الثاني بالتساوي على الاربعة .

+ الربع الثالث يوزعه الفريق طه على مشتروات النظام من سواقط قادة المعارضة المدنية والمسلحة وعلى راسهم الدكتور علي الحاج وحيرانه ، وكترضية للذين لم يتم استيعابهم في الحركة الاستيعابية الاخيرة ومنهم الدكتور يوسف الكودة .

+ الربع الرابع يتم ايداعه في الحساب الخاص باسم الفريق طه للصرف على مشتروات النظام من سواقط قيادات المعارضة .

بعدها رجع كل فريق الى اهله مسروراً .

3- تصريحات الناطق باسم المنشقين عن حركة العدل والمساواة .

أسر الناطق الرسمي باسم الباشمهندس ابوبكر حامد والقائد سليمان جاموس ، المنشقين عن حركة العدل والمساواة لبعض خواصه ، بان قادة حركة العدل والمساواة يحاكون دون كيشوت في حربه ضد طواحين الهواء ، في حرب يعرفون هم قبل غيرهم إنها حرب خاسرة . وإنهم قرروا الإنشقاق والعودة للخرطوم ، بدلاً من المشاركة في حرب ضد طواحين الهواء الانقاذية .

4- تقرير صحيفة الاندبندنت ؟

في يوم السبت 13 مايو 2017 ، نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريراً تنبات فيه بأن ترامب وسمو الامير محمد بن سلمان يخططان لشن حرب ضروس ضد ايران ، كل لاسبابه الخاصة به .

يبرر سمو الامير موقفه بانه يريد ان يستبق ايران قبل عدوانها على الحرمين الشريفين . يبرر ترامب موقفه بانه يريد ان يستبق ايران قبل عدوانها على إسرائيل . ولكن تدعي صحيفة الاندبندنت بان سمو الامير وترامب يسعيان لافتعال حرب مع ايران ، لتعبئة وحشد الشعب السعودي والشعب الامريكي على التوالي لدعم سمو الامير وترامب في مواجهة عدو خارجي وهمي ، كما حدث لدعم الشعب الامريكي لترامب عند قصفه سوريا بصواريخ التوماهوك في يوم الجمعة 7 ابريل 2017 .

حاكت ايران مقولة ( الفيل في الغرفة ) ، ذلك انها لم تتم دعوتها لقمة ترامب السنية في الرياض ، ولكن كل مناقشات وحوارات القمة تركزت حولها وعنها .

راهن ترامب على فوز المرشح المحافظ بل المتشدد ابراهيم رئيسي ، الذي تسهل شيطنته ، وبالتالي يعطي ترامب مبرراً لتشن الدول العربية ، نيابة عن امريكا واسرائيل ، عدوانها على ايران كما فعل صدام في عام 1980 ، فتكون النتيجة مغلوبين اثنين ، وليس غالب ومغلوب كما في كل الحروب التقليدية .

ولكن ولحسن الحظ ، خذل الشعب الايراني ترامب واسرائيل بإعادة انتخاب الرئيس الحالي الاصلاحي حسن روحاني ، الذي سوف يعمل على تدوير نتؤات المربعات ، ويدعم تفعيل الاتفاقية النووية ، ولا يترك لترامب واسرائيل مبرراً للعدوان على ايران .

إعادة إنتخاب الرئيس الحالي حسن روحاني لولاية ثانية لها نكهة خاصة لعدة اسباب منها :

واحد :

+ فاز بنسبة 58% وهي نسبة كبيرة في الانتخابات غير المخجوجة ، وليست 92% كما في النخابات السودان المخجوجة .

اتنين :

+ فاز الرئيس روحاني من الجولة الاولى .

تلاتة :

+ تغلب الرئيس روحاني الاصلاحي الحائز على درجة الدكتوراة من جامعة جلاسقو في بريطانيا على ابراهيم رئيسي المرشح المدعوم من المرشد والحرس الثوري والمحافظين والمتشددين ، مما يؤكد ان الكلمة للشعب وليست للمرشد ، وإن الديمقراطية راجحة في ايران ، رغم غربلة قائمة المرشحين فيها .

اربعة :

+ الرئيس روحاني اعطى وإتقى وصدق بالحسنى ، فسيسره الله لليسرى ، وسوف لن يعطي اي مبرر لترامب واسرائيل للعدوان على ايران كما حدث لصدام وكذبة اسلحة الدمار الشامل .

خمسة :

اكد الشعب الايراني انه مع سياسة الانفتاح والسلم والسلام وضد العدوان .

هل يهنئ الرئيس البشير الرئيس روحاني بفوزه ؟

قطعاً لن يفعل لان الرئيس البشير يمؤ في حضن ترامب مع غيره من الكدايس الاليفة العربية والاسلامية .

ولكن رغم هذه وتلك ، فالسؤال بالنسبة لصحيفة الاندبندنت ليس ( هل ) يبدأ ترامب وسمو الامير عدوانهما على ايران ، بمساعدة حلف الناتو السني الجديد ، ولكن السؤال هو ( متى ) ؟

يمكنك التكرم بمراجعة تقرير صحيفة الاندبندنت حول الموضوع على الرابط ادناه :

http://www.independent.co.uk/voices/donald-trump-saudi-arabia-visit-means-war-with-iran-a7732861.html

نواصل في الحلقة السابعة …

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1-الشرهات ؟

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