رؤية حركة العدل والمساواة للتعليم العالى



إعداد أمانة التعليم العالى والبحث العلمى

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– رؤية و رسالة و أهداف أمانة التعليم العالي و البحث العلمي :(I)

(I-1)- الرؤية:

تتجسَّد رؤية أمانة التعليم العالي و البحث العلمي*(1) في أنَّ الفعل العلمي المُمنهج المنفذ بأداء دقيق عالي الجودة ، هو السبيل الموضوعي الأوحد المُفضي ٳلى إحداث تغييرو تحول جذري لواقع ظلامي مذري و استبداله بآخر ٍ نورانيٍزاهر ٍ ، تتحقق صيرورته بتسخير و توظيف ذخائر المعارف و العلوم باقتدار و كفاءة عالية لتأهيل و تعزيز و ٳنماء قدرات و كفاءات المواطن المتفاعل مع مجتمعه الذي يروم في سعيه الخيِّر تحقيق سعادة الإنسان بتلبية حاجاته و إعزاز ذاتيته و صون و تبجيل كرامته و تقدَّم و رفعة الوطن .

(I-2)- الرسالة :

تتجلى رسالة التعليم العالي و البحث العلمي في العمل العلمي

المخطط الدؤوبو المتواتر المستهدف نشر العلوم و المعارف أفقيًا و رأسيًا ، من خلال تعزيز و ترقية الأداء النوعي و الكمي لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي القائمة و ٳنشاء أخرى ،ذلك من خلال توفير المُدَعِّمات المعرفية التقنية ، و الكيفيات و الآليات و الوسائط العلمية المعملية المخبرية ، و المُعِينات المادية و الغير مادية اللازمة لتأمين الأداء الأمثل ، و تشجيع و دعم و تأهيل الإطارات البشرية المقتدرة و المبدعة و تمكينها من التحصيل و التزود من المعارف و العلوم النظرية و التطبيقية ، و توظيف إسهاماتها و إبداعاتها العلمية في تحقيق بنية فوقية معرفية تكون دعامة محورية ريادية ملهمة لحُداةِالتجديد، و موجهًا لجهودهم المستهدفة إحداث تحول فكري و علمي جذريتؤسس و تبنى عليه ٳستراتيجية تنموية مُستدامة متكاملة الأهداف تتمكن بفضلها الأمة من اللحاق بركب الأمم المتقدمة.

(I-3)- الأهداف:

انبثاقاً من زخم رسالتهاالمنوَّه ٳليها أعلاه،تتمثل أهداف أمانة التعليم العالي و البحث العلمي في المقاصد المحورية التالية :

1-الإشراف و التوجيه و الرقابة الفنية و الأكاديمية على أداء و أنشطة مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الحكومية و الأهلية و الأجنبية دون المساس باستقلالها و بالحرية الأكاديمية.

2-العمل المتواتر من أجل ترقية الأداء النوعي و الكمي لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي ، ذلك بالتجويد الكيفي لمخرجاتها ، عبر ٳعداد و تأهيل و تدريب و تنمية و صقل قدرات الأطر التدريسية و البحثية و بتيسير فرص الاحتكاك و التفاعل مع الخبرات العلمية العالمية .

3- استجلاب و توفير و تطوير معارف و كيفيات التوظيف الأمثل للتقانة المعاصرة تعزيزًا و دعمًا لقدرات مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي.

4 – تنمية و تعزيز التعاون الثنائي و الجماعي الدولي ( الإقليمي و العالمي) في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي ، من خلال ٳبرام اتفاقيات و توقيع بروتوكولات في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي بين الأمانة ونظيراتها أمانات التعليم العالي و البحث العلمي فيالدول الصديقة ، و هيئات المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية و المؤسسات و المراكز الأهلية التي ُتعنى بالتعليم العالي و البحث العلمي.

5 – التنسيق مع الأمانات ذات الاختصاص (الخارجية ، المالية و التأهيلو التدريب المهني … الخ) باقتراح تشريع القوانين و اللوائح الإدارية الضابطة و المنظمة لشؤون الٳبتعاث ٳلى الخارج للتدريب التخصصي و الدِّراسات الجامعية و فوق الجامعية و التقيد بتنفيذها .

6 -التنسيق مع الأمانات ذات الاختصاص (الخارجية ، المالية و التأهيل و التدريبالمهني … الخ) باقتراح تشريع القوانين و اللوائح الٳدارية الضابطة و المنظمة لشؤون الملحقيات الثقافية و التقيد بتنفيذها.

7 – تقديم تعليم عالي الجودة محكوم بمبدأ التخصيص العادل لفرص الدراسة بين طلاب الأقاليم وفقا لكثافتها السكانية، قادر على تزويد المواطنين بالمعرفة و المهارات اللازمة ، ملائمة و تتكيف برامجه النظرية و التطبيقية مع احتياجات المجتمع و متطلبات تحديات المنافسة العالمية في عصر العَوْلمَة ِ ..

8 – اقتراح حجم ميزانية الأمانة و التوظيف الأمثل لها .

9 – وضع اللوائح الداخلية الضابطة و المنظمة لأداء الهيئات الٳدارية و التنفيذية لمنظومتها المؤسسية .

10- الاطلاع بأيَّة مهام تتعلق بشؤون التعليم العالي و البحث العلميتناطبها من قبل جهات الاختصاص في الدولة .

(II)- منظومةالهيكل البنيوي المؤسسي لأمانة التعليم العالي و البحث العلمي :

تتشكل منظومة الهيكل البنيوي المؤسسي للأمانة من:

1- الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي .

2- الهيئة الٳدارية – التنفيذية العليا.

3- المؤسسات الأكاديمية للتعليم العالي و البحث العلمي.

4- دوائر و إدارات شؤون مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي.

5- الدوائر و الٳدارات الخدمية .

إليك فيما يأتي تفاصيل ذلك .

(II-1)- الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي*(2) :

تتكونالعضويةالكاملةللهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي من السادة / أمين أمانة التعليم العالي و البحث العلمي ، و ممثل لكل من أمانة المالية ، أمانة الخارجية ، أمانة التأهيل و التدريب، أمانة المرأة و الشؤون الاجتماعية ، أمانة الخدمة العامة ، أمناء التعليم العالي الٳقليميين ، رؤساء و مديري الجامعات الحكومية ، و الأهلية و الأجنبية المعتمدة القائمة في السودان ( باعتبار ما سيكون)*(3) ، رؤساء و مديري جامعات الصداقة المعتمدة و القائمة في السودان (باعتبار ما سيكون)*(4)، رؤساء و مديري جامعات التكامل (باعتبار ما سيكون)*(5) ، رؤساء و مديري جامعات الأمم المتحدة (باعتبار ما سيكون)*(6)، رؤساء و مديري فروع الجامعات القائمة في دول صديقة ( باعتبار ما سيكون )*(7)، رؤساء و مديري الكليات الجامعية الخاصة المعتمدة لدى أمانة التعليم العالي و البحث العلمي ، رؤساء و مديري المراكز العليا للبحث العلمي ، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات و المعاهد العليا ، مندوب عن الخبرويين المعنيين بشؤون التعليم العالي و البحث العلمي ، اتحاد طلاب الجامعات و المعاهد و مراكز البحوث العليا. تشملالعضويةالٳستثنائية *(8) مندوب عن منظمة اليونسكو ، مندوب عن المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (الألسكو ) و مندوب عن منظمة التربية و الثقافة و العلوم الأفريقية.

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هوامش :

*(1)- أمانة التعليم العالي و البحث العلمي هيئة عامة ذات شخصية قانونية اعتبارية تنشأ بمقتضى أحكام وثيقة قانونية تحدِّد أهدافها و مهامها الوظيفية العامة و تقرِّر صلاحيات سلطاتها الٳدارية و التنفيذية .

*(2)- الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي هي كيان عام ذو شخصية قانونية اعتبارية مستقلة، مرتبط ٳداريًا بالأمانة و يُكمِّل فنياً مهاما ، يُنشأ بمقتضى أحكام وثيقة قانونية تحدِّد مهامه الوظيفية العامة و تقرِّر صلاحيات سلطاته الٳدارية و التنفيذية .

*(3)- تشجع الأمانة الاستثمار الأجنبي في مناحي التعليم العالي و البحث العلمي سيما التقني وفقأحكامالقوانينو اللوائح التنظيمية و الإجرائية التي يُرخص بمقتضى أحكامها لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الأجنبية تأسيس مؤسساتها و مزاولة أنشطتها العلمية التعليمية و البحثية العليا في السودان .

*(4)- تشجع الأمانة الدول الصديقة ٳنشاء مؤسسات للتعليم العالي و البحث العلمي سيما التقني في الأقاليم المتضررة بالحروب و تلك الأقل حظ في التنمية ، ذلك عملا بمقتضىأحكامالقوانينو اللوائح التنظيمية و الٳجرائية التي يُرخص بمقتضى أحكامها لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الأجنبية تأسيس مؤسساتها و مزاولة أنشطتها التعليميةو البحثية العليا في السودان.

*(5)- تشجع الأمانة الدول الصديقة التي لها حدود مشتركة مع السودان ٳنشاء مؤسسات للتعليم العالي و البحث العلمي سيما التقني في الأقاليم المُتاخمة للحدود بهدف توثيق و تمتين و تعزيز و تنمية العلاقات الأخوية التكاملية بين الشعوب ، ذلك عملا بمقتضى أحكامالقوانينو اللوائح التنظيمية و الٳجرائية التي يُرخص بمقتضى أحكامها لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الأجنبية تأسيس مؤسساتها و مزاولة أنشطتها العلمية التعليمية و البحثية العليا في السودان.

*(6)- تسعىالأمانة بإصرار وُتهيب و تلتمس من منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة والعلوم ٳنشاء مؤسسات للتعليم العالي و مراكز للبحث العلمي سيما في مجالات الدِّراسات التقنينة (على قرار المعهد العالي لإعداد و تأهيل و تدريب المعلمين في أمدرمان، معهد الأمم المتحدة الجامعي لتنمية البحوث الاقتصادية في هلسنكي ، معهد الأمم المتحدة الجامعي للتقانة الحديثة في ماسترخت – هولندا ، معهد الأمم المتحدة الجامعي لتنمية الموارد الطبيعية في أفريقيا – أكرا، معهد الأمم المتحدة الجامعي العالمي للتقانة – ماكاو ، معهدالأمم المتحدة الجامعي للدراسات

التقنية المتقدمة – طوكيو ، جامعة الأمم المتحدة للسلام – كوستا ريكا …الخ ) على أنْ تعطى الأولوية للأقاليم المتضررة بالحروب و تلك الأقل حظ في التنمية.

*(7)- تشجع الأمانة الدول الصديقة على ٳنشاء فروع لجامعاتها التقنية القائمة في بلدانها ومراكزها العلمية العليا التي تعنى بالبحوث التطبيقية ، بهدف توثيق و تمتين و تعزيز و تنمية العلاقات العلمية و دعم مسار التنمية في السودان ، على أنْ تعطى الأولوية للأقاليم المتضررة بالحروب و تلك الأقل حظ في التنمية ، على أنْ يتم تأسيسها وفقا لمقتضياتأحكامالقوانينو اللوائح التنظيمية و الٳجرائية التي يُرخص بمقتضى أحكامها لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الأجنبية تأسيس مؤسساتها و مزاولة أنشطتها التعليميةو البحثية العليا في السودان.

*(8)- يحق للمتمتع بالعضويةالاستثنائيةحضور اجتماعات الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي و المشاركة في مناقشة موضوعات محاضر اجتماعاتها و تقديم مقترحات و مشاريع تتعلق بشؤون التعليم العالي و البحث العلمي ٳلا أنَّه لا يتمتع بحق التصويت .

إعداد أمانة التعليم العالى والبحث العلمى لحركة العدل والمساواة السودانية

البروفسير موسى الباشا

أمين الأمانة