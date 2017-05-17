د. عمار السجاد : أبوبكر حمد وزير العدل (المتوقع) شخصيه مريبة ولا أحد يعرف من أين جاء

ال سجاد: هذا البرلمان مشوه وملتق.. بمسرحية سئية الاخراج قالوا لجنة الحوار 7+7 فوضت الرئيس البشير

الوزير(المتوقع) في هذه النقطة كذاب كذاب

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شغلت قضية ايقاف وزير العدل (المتوقع أو المرتقب) الرأي العام السياسي السوداني خلال الأيام الماضية والرجل يقف في الصف استعداداً لاداء القسم ينتحي به موظفو الاستقبال في القصر ليعلنوه بأن هناك أمراً ما أدى لتعطيله عن أداء القسم، وشيئاً فشيئاً تتواتر الانباء بل ويتحدث حامي حمى العدل (المتوقع) بأن هناك شكوكاً حامت حول مؤهلاته الاكاديمية. وقد أشار الرجل صراحةً الى أن جماعة المؤتمر الشعبي هم من وقف وراء اطلاق هذه الاشاعه، وبما أن للمؤتمر الشعبي ممثلين داخل لجنة ماسمي بالحوار (الوطني) كان لابد من طرح بعض الاسئلة على أحد من يمثلونه وقد جاء اختياري على الدكتور عمار السجاد لأنه لم يستقيل من حزبه أويبدل موقفه أو يغضب لأنه لم يتم اختياره لوزارة أو

برلمان ، وظل منذ فترة يقول أنه لايرغب في وزارة أو مسئوليه حكومية. ود. السجاد كان رئيساً للجنة اسناد الحوار

وظل متوفراً للاعلام في أي لحظة يجيب على كل الاسئلة برحابة صدر فله الشكر

وددت أن أنوه القارئ لاستخدامي كلمة(المتوقع) للسيد وزير العدل الى أن توضح الامور بالنسبة له ولنا ولشعبنا

حوار عبدالوهاب همت

حسب معلوماتكم لماذا تم تأجيل أداء القسم بالنسبة لوزير العدل؟

‏والله أنا ما عندي معلومات لكن في مشكلة وصلت إلى رئيس الوزراء

‏ما هي هذه المشكلة؟

‏انه جاءت شبهه حوله وهو نفسه أي السيد الوزير قال هي شهادته الأكاديمية

‏من أي جهه أتت التهمه؟

‏وزير العدل قال أن السيد رئيس الوزراء بكري حسن صالح قال له ما في مشكلة وسوف يقوم باداء القسم خلال الأيام القادمة

‏هناك كلام عن عن أسباب عدم أدائه القسم قالوا له في سبيل المزيد من التداول هل يحصل تداول بعد أن يصل الناس إلى مرحلة الوقوف في صف هذا القسم أليس في ذلك مسخرة وأين هيبة الدولة وأجهزتها الامنيه وغيرها؟

‏الكلام ماكدة هو قال أنهم عايزين يفحصوا الشهادات حسب كلامه.

‏الوزير في حوار له نشر بالامس مع صحيفة الصيحة قال انه تم تأجيل أداء القسم للمزيد من التداول هل هذا الكلام يستند إلى أي منطق؟

‏هم عايزين فترة لفحص شهاداته.

‏هل يتم ذلك قبل فترة طويله و كافية من أداء القسم ثم أم بعد أن يقف الناس في الصف لأداء القسم؟

‏هذا شغل خطأ وهذا الكلام أنا قلت أن هذه الحكومة يجب أن تشكلها 7‏+7 والمؤتمر الوطني قام شالها بموجب تفويض 7‏+7 للرئيس والرئيس من جانبه فوض المؤتمر الوطني.

‏من يتحمل هذه المسئولية؟

‏المؤتمر الوطني يتحمل هذه المسؤولية و بالكامل.

‏انت ماذا تقول فقد كنت رئيس لجنة الحوار المسمى (بالوطني) وهذه هي نتائج حواراتكم؟

‏نحن كلجنة اسناد الحوار جئنا لتوفير الحد الأدنى للاطراف في سبيل التواصل، ونحن دورنا مساعدة الأطراف في التوصل للحوار والتفاوض ، وقد قمنابذلك كما أعتقد وساعدنا الأطراف وأدخلنا ولا المواعين لخلق أكبر قدر من القاعدة وهذه هي مهمتنا وافتكر اشتغلنا فيها شغل مقدر .ما يخص الحكومة نحن حتى الآن كلجنة حوار لازالت لدينا التزامات قائمة و هذه الحكومة لدينا عندها مشروع ومنفستو ومخرجات إلى آخره هذه حقنا ونحن سعيدين بها ومعتدين بها وعاجبانه

‏هل بعد ثلاث سنوات من الحوار وصلتم إلى الحد الأدنى؟

‏نحن من هذا الحوار كسبنا مانفستو وهذا لا علاقة له إذا اتنفذ او لم ينفذ ، وده موضوع ثاني لكن هذا هو الشيء الأول وعندنا وثيقة ونحن فخورين بها.

‏أنتم فخورون بوثيقتكم، ماذا استفاد الشعب السوداني من حواركم هذا؟

‏بحل مشكلة الشعب أنا الان عندي وثيقة ومخرجات كويسه عندي افكار وبرنامج موجودين بعد ذلك عندنا الموضوع الثاني الأفيد أن تأتي حكومة تكونها لجنة 7‏+7 وتنفيذها من داخل قوى الحوار وده خيار،وعندنا مانفستو وبرنامج حننفذوا طال الزمن او قصر ‏في الحكومة دي أو في حكومة جديدة او واحدة تالته ،أو نعمل ثورة شعبية نحنا عندنا برنامج وخطاب لحل مشكلة السودان.

‏انت قلت أن ورقة الحريات اختفت منها 18 صفحة وموضوع الحريات من أولويات الحوار وحاليا لزمتم الصمت انت او المؤتمر الشعبي ولم تفعلوا شيء حتى الآن؟

‏نحن عندنا الان ثلاثة وراق الورقة الاصلية حقتنا وهي الأختفت منها 18 صفحة ، وتاني في واحدة مزورة وقعوها ناس ابو بكر حمد وزير العدل (المتوقع) والأمين العام ،وفي ورقه دكتور الترابي وهي الان مشت.

‏مشيت وين ؟

‏دخلت المخرجات حاليا والتي قدمها الرئيس الى بدرية سليمان وبدرية ساطت فيها لكن هيالأساس.

‏مع كل السواطة دي الشعب السوداني عارف أن المؤتمر الوطني الموضوع الأساسي ليه هو السواطة حتى أنتم عندما كنت جزءً منه هل الموضوع فايت عليكم ‏أم انكم تبحثون عن مناصب وشراكة فقط؟

‏ما فايته علينا نحن شاعرين ان السواطة دي لي قدام بنقدر نرجعها لي محلها

‏السواطة دي مش مشرف عليها المؤتمر الوطني؟

‏يعني السواطة مثلا الورقة التي وقعها السيد الوزير كانت سيئة جدا لكن الوثيقة الحالية الساطت فيها بدرية عملت فيها تدخلات ماكبيرة وممكن نرجعها.

‏الوزير منو الوقع عليها ؟

وزير العدل الحالي أبو بكر حمد(المتوقع)

‏وأنا كنت قد رفضت التوقيع عليها وجابوا وزير العدل الحيؤدي القسم ووقع عليها.

‏الورقة دي كان عملها أو كاتبها منو؟

‏الأمين العام وفيها تزوير.

‏ابوبكر حمد وزير العدل (المتوقع) عندما وقع على هذه الوثيقة هل وقع فيها بايعاز من جهة محددة؟

‏بايعاز من هاشم علي سالم الأمين العام للحوار الوطني

‏ ‏هل تم ذلك في صالح المؤتمر الوطني؟

طبعا

‏أنت وصفت وزير العدل (القادم أو المتوقع )بأنه شخصية مريبة ما هي الريبه التي شاهدتها او لاحظتها عنه؟

‏من خلال ملاحظتي له في القاعة

فيما الريبة ؟

مثلا كان يجي يقول لينا أنا معاكم وأنا أصلا ود شيخ حسن وتاني يمشي بهناك يكون شغال ليهو في شكل تاني ضدنا. وهو زول شخصية غريبة ممكن أربعه شهور ولا يوم واحد لا غيبو غرض ولامرض وتلقاههو قاعد جنب المنصة 24 ساعة.

‏وهو زول ما مسيس ولو مسيس ممكن يقعد يحرس كل يوم دي وكلها أشياء خلتني ارتاب منه.

‏من أين أتى أبوبكر حمد أي ما هي الجهة التي يمثلها؟

‏ما بعرف أنا قدر ما حاولت افهم من وين جاء ما فهمت وأنا داير محضر لجنة7‏+7 اشوف انه كان فيهم، أنا عندي شك كبير حتى هو ما اختير كشخصية قومية.

‏بهذا المنطق هل يمكن أن نفاجأ بوجود مصريين او تشاديين او ليبيين كانوا معكم في الحوار دا وانتو ما جايبين خبر؟

‏أكيد لا كلنا كنا سودانيين.

‏طيب كلكم كنتو سودانيين هل دخلتو وما عارفين كل زول هو منو وبمثل شنو؟

‏لا ما بنعرف الناس والعدد 1200 شخص نعرفهم كيف.

‏بنفس المنطق الذي يدخل ابو بكر حمد هل يمكن أن يظهر ناس جداد غير السيد وزير العدل (المرتقب) وانتو تتفاجأوا بيهم؟

‏ممكن جدا.

‏يعني وارد ظهور ناس ما كان عندهم صلة باحزاب والمؤتمر الوطني كان زارعهم فيما يسمى بالحوار؟

‏وارد جدا ومؤكد كمان.

‏انت قاصد شنو بأن السيد ابو بكر حمد وقع في الورقة المزورة الخاصة بالحريات هل وقع في صالحها ام ضدها؟

‏هو ما عنده حق يوقع دي واحدة من دوائر الاشتباه أن يكون عنده دور، والادوار دي يلعبها الزول المخول من لجنة7‏+7 وهو غير مخول أنا الرئيس المناوب في لجنة الحريات. والذي قام به أبو بكر حمد هذا تزوير واضح ‏كونه يقبل وبنفسه وأنه الرئيس المناوب تم تسميته من لجنة 7‏+7 والرئيس هو السيد علي شمو.

‏السؤال هو لماذا صمتم طوال هذه الفترة هل تم تثبيت هذا الكلام في المحاضر أن السيد ابو بكر حمد ليس هو الرئيس المناوب ولماذا الان الحديث عنه هل هو مخطط لاغتيال شخصيته؟

‏أنا اتكلمت كثير انتو راجعوا البوستات خلال الفترة الفاتت وأنا كنت بتكلم عنه كلام واضح وأنا كنت بقول الزول دا كضاب وهو ليس رئيس مناوب ولا علاقة له بلجنة7‏+7.

‏هل كنت تتكلم عنه هو فقط أم معه آخرين؟

‏لا أنا كنت بتكلم عنه وعن هاشم علي سالم الأمين العام وأنا عندي رأي فيهم واضح من قولة تيت.

‏الاستاذ كمال عمر قال البرلمان دا حيكون اهم برلمان في تاريخ البلاد لانه جاء باعضاء من كل السودان يمثلون كل الناس.

هل تقصدون أن هذه العضوية التي تشتم الشعب وتتآمر عليهم؟

كيف يشتموا هم الذين سيكون افضل البرلمان في تاريخ البلاد أم ماذا؟

‏كيف يشتموا الناس

يعني أن هناك أعضاء عينوا للبرلمان ظلوا يشتموا اَي مخالف لهم في المواقف خلال الفترة الماضية والاسافير ممتلئة بذلك؟

نحن ما جبناهم هو اي زول ما ممكن تشبهوا بالشعب السوداني والشعب السوداني ليس كله انبياء أو كله شياطين وكل زول عندو ناس بشبهوه ودا في الحقيقة ما مقياس الحقيقة وأنا اختلف معك.

‏مختلف معاي في شنو؟

‏لانه يقول دا أحسن برلمان او أسوأ برلمان.

‏حسب رأيك هل هذا أحسن برلمان أم أسوأ برلمان؟

‏أنا اختلف مع الاستاذ كمال عمروأعتقد أن هذا هو أسوأ برلمان لانه ملتق ومشوه.

‏إذا كنت مقر بأنه برلمان هذا هو نتاج حواركم لمدة ثلاث سنوات والهره السوداء لاتلد الا هراً اسوداً؟

‏خلاص ما لا يدرك كله لا يترك جله وانت في النهاية تعمل فن الممكن ودا حوار في النهاية ونحن تحاورنا ووصلنا الى هذه الصيغة التي وصلنا إليها.

‏انت رأيك شنو في هذا البرلمان يعلموا ليهو شنو؟

‏أنا في رايي يحلوا البرلمان دا كله ويمشوا اهلهم والجمعية العمومية بتاعت الاحزاب المتحاوره هي التي تكون المنظمات ودا طرحنا نحن لكن جينا في التفاوض والكلام دا ما مشى،دا اسمه حوار ، لكن رأينا من البداية أن البرلمان يحل واجتهدنا لحله لكن ما قدرنا نحنا ما عندنا بندقية ولا جينا بثورة شعبية نحن جينا للحوار.

‏مش كان اكرم ليكم تنسحبوا من البرلمان بدل ما تدخلوا في برلمان مشوه كما انت مقتنع؟

‏والله دي حاجة أقرتها المؤسسات وأنا ده رأيي الشخصي لكل الناس قرروا يمشوا لقدام.

‏هل الحسابات السياسية للمؤتمر الشعبي تكون على حساب الشعب السوداني؟

‏الشعب السوداني هو منو ما أنا وانت واي زول، الشعب السوداني، ما في حاجة اسمها الشعب السوداني.

المؤتمر الوطني ذاتو ممكن يمثل الشعب السوداني واي زول ممكن يقول انه يمثل الشعب السوداني.

‏هناك من يمثلون بالشعب السوداني؟

‏ما في حاجة اسمها الشعب السوداني أصلا وما حقو نستخدم مصطلحات زي دي في مواقف زي دي لانو الادعاء حيكتر.

‏غابت اجسام سياسية كبيرة مثل حزب الأمة من هذا الحوار لماذا؟

‏عشان ما نقول كبير وصغير خليها شوية لكن قول اجسام مهمة.

‏عندما قلت كبيرة كبيرة بأوزانها في آخر انتخابات ديمقراطية حزب الأمة حصل على أكبر عدد من النواب المنتخبين ديمقراطيا؟

‏الكلام ده كان قبل 30 سنة انت ما عارف الأوزان حاليا كيف، انت براك عارف انو في متغيرات كتيرة حصلت.

‏وزير العدل (المرتقب )في حوار مع الصيحة اليوم 14 مايو قال إنه كان ضمن خمسة اشخاص ملم بكل تفاصيل الحوار هل هذه المعلومة صحيحة أم غير صحيحة؟

‏كذاب كذاب لانه في اكثر من جهة ملمة فالامانة العامة فيها 26 شخص وبعدها المنسقين ورؤساء اللجان وديل كلهم قبلو وهو زول واحد من بين 1200 هو عضو، ومؤسسات الحوار القيادية هو ما فيها ولا في رؤساء اللجان ولا في الأمانة العامة ولا في ال٢٦.

‏طيب هل زول زي ده ممكن يبقى وزير عدل في حكومة انتو عندكم ائتلاف معها كيف؟

‏أنا لو شاوروني عليه طبعا لا.

‏كانك منطلق من حسابات شخصية ضد الوزير هل هذا صحيح؟

‏أنا ما في شي يخليني اكون خصمه، أنا عندي ثلاثة خصوم في حاجة اسمها الحريات معركتي الجيت من أجلها للحوار وأنا اصطمدت فيها بثلاثة شخصيات بالنسبة لي خصوم وعندي معاهم حسابات سياسية أولهم البروفيسير هاشم علي سالم الأمين العام للحوار

‏ما هو دور البروفيسير هاشم علي سالم؟

‏هو الذي عمل تغطية للتلاعب الذي حصل في ورقة الحريات والثاني هو ابو بكر حمد وزير العدل (المتوقع) والثالثه هي بدرية سليمان في البرلمان.

‏هل عندك خصومات شخصية مع الأسماء المذكورة؟

‏إبدأ أنا لا أعرفهم وما عندي معهم أي شيء لا قرابة ولا نسب وما عندي أي شيء شخصي أصلا.

‏طيب خصوماتك معهم في شنو؟

‏خصوماتي معهم حول فكرة ديل هم الوقفوا قدام مشروعي بتاع الحريات.

‏بدرية سليمان لماذا استعانت بوزير العدل المرتقب؟

‏ده اصبح تحالف.

‏بين منو ومنو؟

‏ابو بكر حمد وبدرية سليمان.

ضد منو؟

‏ضد مشروعي بتاع الحريات الانا شغال فيهو.

‏انت كتبتها وأعلنت على رؤوس الاشهاد أن الحكومة القادمة هي حكومتك انت الدكتور عمار السجاد ومن كان لديه أي تظلم فليتوجه إليك وانت مسئول عنها هل ياها دي حكومتك الانت مسؤول منها ولا ياها وعود الكيزان مثل كلام الليل يمحوه النهار

‏ووزير عدلها تثار حوله الاقاويل وتم إيقاف إجراءات أدائه للقسم يعني هل ممكن أقول ليك بصريح العبارة خُم وصُر وحكومتك مباركة عليك؟

‏أنا لما أعلنت مسؤوليتي حسب مخرجات الحوار أن هذه الحكومة هي حكومه 7‏+7 وهي التي تشكلها ونحن رؤيتنا كانت أن الحكومة فيها 20 وزير حكومة رشيقة وهذه الحكومة سيتم تقديم المرشحين لها وفقاً للكفاءة والنزاهة والذي حدث غير كده وانت اعلم به حيث انه في مسرحية سيئة الاخراج قالوا أن لجنة 7+7 فوضت الرئيس البشير وهي ما عندها حق تفويض لأنها عندها جمعية عمومية (أحزاب وحركات ..الخ) عشان كده المؤتمر الوطني إشتغل زي ما عايز، وهناك شكوك حتى في من تم إختيارهم.

الراكوبة