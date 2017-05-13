دكتورة مريم الصادق: لا إستراتيجية للحكومة الجديدة والنظام يردد شعارات جوفاء

وصفت نائبة رئيس” حزب الامة القومي” السوداني المعارض الدكتورة مريم الصادق المهدي الحكومة التي شكلت في الخرطوم ليل الخميس الجمعة ( 11 مايو الحالي) بأنها” سميت مغالطةً حكومة ” وفاقيه”، مشيرة إلى أنه ” لا توجد إستراتيجية ، ولا برامج لهذه الحكومة”، أما بشأن ما تردده الحكومة حول سعيها إلى تنفيذ مخرجات” الحوار الوطني”، فقالت إن نتائج مؤتمر ” الحوار” هي ” مجرد توصيات”.

وكان مريم تتحدث لقناة “الجزيرة” مساء اليوم (الجمعة 12 مايو 2017م) ، و

شارك في النقاش في ( حصاد اليوم) الأمين السياسي لحزب ” المؤتمر الشعبي” الأمين عبد الرازق الذي انضم حزبه إلى الحكومة الجديدة ، بعدما كان في صفوف المعارضة.

ورأت” أن النظام الحالي في السودان ” يردد شعارات جوفاء على مدى 28 عاما”، وأكدت أنه ” لا تجانس بين أعضاء الحكومة” الجديدة، وأنها تضم ممثلين “لأكثر من 100 حزب و30 من مشتقات لمسميات حركات مسلحة”، لافتة الى أن الرئيس عمر البشير نفسه قال: إن ” الكيكة صغيرة على الأيدي الطامحة”، كما لفتت الى أنه ” لا يوجد سلام” في السودان، وأن الحكومة أنشأت مليشيات غير دستورية، وقمعت حركات مسلحة”، مشددة على أنه ” لا يوجد أمن ولا استقرار ولا أفق للتنمية” في ظل الوضع الراهن.

وفيما قالت: “إن السودان يعاني أعلى درجات الفساد والتعتيم”، أشارت إلى أنه ” لا يُعرف إلى أين ذهبت عائدات البترول “، وأن “ما أقيم من مشاريع تم بقروض ربوية من الصين وغيرها”.

وأشارت مريم إلى “أن النظام في السودان يسعى إلى رفع العقوبات الأمريكية ( المفروضة منذ سنوات عدة)، وإلى ضخ الأموال السعودية والخليجية”، وشددت في هذا السياق على أن ” الاقتصاد لن يزدهر في ظل الاحتقان السياسي ” في السودان.

ومن جهته استهل الأمين السياسي لحزب ” المؤتمر الشعبي” الأمين عبد الرازق حديثه بقوله: “سنتواصل قريباً مع دكتورة مريم ( يعني حزب الأمة القومي)”، ودافع عن الحكومة الجديدة ، وقال إنها ستفذ “مخرجات الحوار الوطني”، وإن أولوياتها تكمن في ” الوفاق بين السودانيين”، مشددا ًعلى ضرورة” سط الحريات لتسع الجميع”، وأكد أن ” لشعب السوداني كله يريد الحرية وإيقاف الحرب”.

ورداً على انتقادات مريم الصادق المهدي ، قال: “سيكون للحكومة ( الجديدة) إستراتيجية، وبرامج، كما أن الحوار السياسي لا ينتهي ، والحوار مع الآخرين(قوى الممانعة) مفتوح”.

و قال أيضاً: “نريد حريات للشعب السوداني كله، حريات شاملة ترضى الجميع، وبينهم الإخوان في المعارضة”، ورأى أن “على الحكومة الجديدة أن تصلح الاقتصاد، وتهتم بمعاش الناس”.

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