خبير للكونغرس : لا يوجد مبرر كافٍ لرفع العقوبات عن السودان

قال ديفيد ديتوني ، كبير المستشارين بالمنظمة الإنسانية – صندوق إغاثة السودان- ان حكومة السودان وبرغم امتثالها مؤخراً للتوجيهات الأمريكية، إلا انه لا توجد بيانات كافية تبرر إزالة العقوبات المفروضة على البلاد بالكامل.

وأوردت صحيفة الواشنطن تايمز أول أمس الأربعاء إفادات ديتوني أمام لجنة تابعة للكونغرس في 26 أبريل، وقوله: (في حالة السودان، فإن نفس طاقم الشخصيات، ونفس أساس السلطة، الذين عززوا تعبيراً منحرفاً وعنيفاً عن الإسلام، لا يزال على سدة الحكم). .. انظروا لرئيس ال

سودان. إنه لا يزال عمر البشير)، وأضاف (لا يزال هو وقاعدة سلطته مصونين، ولا أظن أن معتقداتهم الأساسية قد تغيرت).

ورأى ديتوني بأن العقوبات المخفضة ربما لعبت دوراً في “وقف إطلاق النار” في ولايتي جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق – حيث كان البشير قد استخدم في السابق تكتيكات إجرامية إزاء قوات المعارضة. بيد أنه يشعر بالقلق من أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة الذي اختير حالياً لتحليل التقدم السوداني لم يزر المناطق الأكثر شهوداً لإراقة الدماء وللبلاء. ولهذا السبب، يعتقد ديتوني أنه لا توجد معلومات دقيقة كافية لتحديد ما إذا كان السودان قد استوفى المعايير اللازمة لإزالة العقوبات.

وكان الرئيس باراك أوباما، قبل أسبوع تقريباً من مغادرته منصبه، قد خفف العقوبات على السودان، مما سمح له بالتجارة مع الشركات الأمريكية. وستتم إزالة العقوبات حال استيفاء خمسة معايير. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان للرئيس دونالد ترامب تقريراً بهذا الصدد في يونيو.

واقترح ديتوني أن يقوم الكونغرس بوضع مشروع قانون لمراجعة العقوبات، مما يسمح بالتعديل الدوري لاحقاً.

وخلال صعود عمر البشير للسلطة، أصدر أحكاماً بالإعدام والسجن لكثير من القادة السياسيين والصحفيين وكبار الضباط العسكريين. وأسس بالتعاون مع الجبهة الإسلامية القومية، للشريعة، أو القانون الإسلامي، على المستوى القومي.

في العام 1993م وبعد اعتقال ثمانية إرهابيين لهم ارتباطات بالسودان في باريس، وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” البلاد باعتبارها “أسست لواحدٍ من أشد نظم الأصوليين الإسلاميين صرامة في العالم”، مشبهة البلاد بأرض خصبة للإسلاميين المتطرفين. واشتبه في أن أولئك الرجال كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية في مدينة نيويورك. وقد ذكر ديتونى خلال شهادته أيضاً أن السودان فى تسعينات القرن العشرين كان موطناً لتنظيم القاعدة، الجماعة الإرهابية المسؤولة عن تفجير البرجين التوأمين (لمركز التجارة العالمي) فى 11 سبتمبر 2001.

أخيراً وعبر اتفاقية السلام الشامل في عام 2005م انتهت الحروب الأهلية السودانية التي أودت بحياة حوالي مليوني شخص، وأُتيح لما أصبح الآن جنوب السودان إمكانية التصويت لصالح الانفصال.

ولكن عمر البشير تجاهل مناطق أخرى في اتفاقية السلام تخص الجيش الشعبي لتحرير السودان الموجود في السودان، واستمر في مناوشاته في جنوب كردفان والنيل الأزرق، المنطقتين المتاخمتين للحدود بين البلدين. وقد كان العنف ملحوظاً بشكل كبير في أبيي، الواقعة داخل ولاية جنوب كردفان: “في مايو 2011، قامت الخرطوم بغزو أبيي، فحرقت ونهبت ودمرت وقتلت وأجبرت أكثر من 100 ألف من دينكا نقوك على الرحيل”.

ولرفع العقوبات التي استمرت 20 عاما بشكل كامل، أصدرت إدارة أوباما خمسة مجالات تحتاج لتقدم: “وقف العدائيات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التدخل السلبي في جنوب السودان، وتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، ومعالجة تهديد جيش الرب للمقاومة “.

واعترف ديتوني بالتقدم الأخير في المجالات المتعلقة باللاجئين، ووصول المساعدات الإنسانية، وانخفاض العنف في الولايات الحدودية بين السودان وجنوب السودان. وقال إن 380 ألف جنوب سوداني وما يقدر ب 200 ألف أريتري لجأوا لمعسكرات سودانية “صعبة” حسب زعمه، ولكن السودان على الأقل “سمح لهؤلاء الناس الضعفاء الذين يعانون بأن يكون لهم ملجأ ما”. ولكنه ظل متشككاً بشأن ملايين اليوروهات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، المعروفين باحتباسهم في السودان. ورأى أن الأموال المستخدمة لتعزيز قوة الحدود السودانية ربما تستخدم أيضاً لقمع ضحايا السنوات الماضية.

كما رأى ديتونى كذلك إمكانية استخدام البشير لالتزامه بالمبادئ التوجيهية الأمريكية “كرافعة لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف أخرى يرغبون فى تحقيقها” على وجه التحديد “لتخفيف العقوبات وكسب الاحترام وكسب عملات أجنبية قيمة”.

وطالب الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراء فوري بالتعيين العلني لمبعوث خاص، يسافر لجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق ويحلل الوضع فيهما، وأن على الرئيس الاجتماع شخصياً بالبشير وغيره من القادة الأفارقة.

كما طلب ديتوني من الرئيس ترامب تعديل الأمر التنفيذي السابق الصادر من إدارة أوباما أو مطالبة الكونغرس بوضع تشريع خاص بالحد من العقوبات المفروضة على السودان، يمكن من مراجعتها كل 180 يوما أو سنويا. واقترح أن تقوم السلطة التنفيذية بصياغة تقرير استعراضي مكتوب يقدم للكونقرس وللرئيس قبل شهرين من رفع العقوبات في يوليو.