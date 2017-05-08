حكومة ولاية الخرطوم تدمر كنيسة بسوبا الارأضي وتعتقل اثنين من رعاياها..

الخرطوم: ميلاد موسي.

جرّفت محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم صباح أمس الأحد ٧ مايو ٢٠١٧ كنيسة سوبا الأراضي مربع (٧) في الوقت الذي يهم المؤمنين في طريقهم لاداء صلاة الاحد فيها، واعتقلت الشرطة أثنين من رعايا الكنيسة هما بولس صلاح وناجي عبدالله لا يعرف مكانهم حتي لحظة إعداد التقرير.

وكانت الكنيسة المدمرة والتي تتبع لكنيسة السودان المسيح قد وجّهت الم

حلية إنذاراً بإزالتها الأُسبوع الماضي ، وأفاد شهود عيان أنه تم تجريف الكنيسة ولم يتم إزالة المسجد القريب من الكنيسة.

علما بان الكنائس السودانية تشهد حملة تهويد وتجريف من السلطات السودانية بولاية الخرطوم منذ إصدار وزارة الشئون الهندسية أوامر بإزالة (٢٨) كنيسة مؤخرا.