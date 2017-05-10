حزب الامة القومي :*بيان حول أحداث جامعة بخت الرضا*

*بيان حول أحداث جامعة بخت الرضا*

شهدت جامعة بخت الرضا أمس الثلاثاء 9 مايو الجاري أحداث مؤسفة راح ضحيتها طالبة وأحد أفراد الشرطة، وجرح عدد من الطلاب لدى مواجهتهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، كما اعتقل عدد من الطلاب وذلك على خلفية فشل إدارة انتخابات اتحاد الطلاب ..

تأتي هذه الأحداث في ظل سياسات النظام الرامية الي إفراغ المنابر الطلابية من محتواها الخدمي والاجتماعي والأكاديمي والوعي السياسي والثقافي، وتحويل الجامعات إلى أرض خصبة للاحتراب والعنف، مما يهدد سير العملية التعليمية في البلاد..

إننا في حزب الأمة القومي إزاء هذه الأحداث نقول :

أولا:

أن إطلاق يد البلطجية وطلاب الحزب الحاكم لإثار

ة العنف في الجامعات دون محاسبة وردع وحسم وّلد عنف مضاد من قبل الطلاب وتنظيماتهم، الأمر الذي ينذر بكوارث تهدد حياة الطلاب، وتنسف الاستقرار الاكاديمي.

ثانيا:

أن تقاعس الدولة وإدارة الجامعة على حماية الطلاب وإدارة شئون الطلاب بحيادية ووعي هو من الاسباب الرئيسية وراء ظاهرة العنف الطلابي.

ثالثا:

مع إدانة الحزب للعنف من حيث المبدأ، وتأكيده على استمرار العملية التعليمية، إلا أنه يؤكد على أن الضيم وإدخال قوات الشرطة والأمن الحرم الجامعي يثير دوافع أخذ الحق بوسائل عنيفة غير مأمونة العواقب وهذا يحمل النظام وأمنه ومليشياته الطلابية وإدارة الجامعة المسئولية كاملة ..

رابعا:

نترحم على الموتي ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى ونطالب بإطلاق سراح المعتقليين فورا وإجراء تحقيق عادل يعالج الأسباب التي أدت للاحداث، مع العمل على إعادة العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية تزيل الاحتقان وتؤمن حقوق الطلاب في اختيار اتحاد يمثل شرعية الطلاب وليس السلطة ..

*10/5/2017*

*دار الامة*