حزب الأمة القومي يحذر من مخطط تخطيط المعسكرات وتبديل السكان

اتهم نائب رئيس حزب الأمة القومي لشؤون السلام، محمد عبد الله الدومة، الحكومة بالإتجاه لتخطيط معسكرات النازحين في دارفور لتكون أماكن للإقامة الدائمة، في وقت اعتبر أن الحكومة المرتقبة ستكون وبالاً على السودان ولا خير فيها، ومن الأفضل عدم تشكيلها.

وقال الدومة إنه في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة النازحين للعودة إلى قراهم فإنها تهمل

احتمالاً وارداً لدخول قبائل ومجموعات عربية من دول أفريقية للإقامة بالقرى التي غادرها أهلها بدارفور، واصفاً سياسات الحكومة تجاه قضية دارفور على الأرض الآن بالمتناقضة، وأضاف أنها تعقد الأمور ولا تحلها. وأوضح الدومة أن الحكومة المرتقبة ستكون وبالا على السودان ومن الأفضل عدم تشكيلها، وتابع: “الحكومة الجديدة ستأتي بأناس ليس لديهم برامج لحل مشاكل البلاد وجل مايهمهم الوظائف والمخصصات”، مشيرا إلى أن مطالبة القيادي بالشعبي كمال عمر بالحريات كانت مناورة، وأنه (بلع كلامه) وما حدث هو عودة للإسلاميين إلى بعضهم لا أكثر. متوقعاً أن تجدد الولايات المتحدة 6 أشهر أخرى للمراقبة فيما يخص رفع العقوبات، باعتبار أن الحكومة لم تنجح في بسط الحريات والسلام

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