حركتا العدل والمساواة و تحرير السودان مناوي يلتقيان وفد الحكومة السودانية في برلين

يعقد قادة حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مناوي ووفد من الحكومة السودانية في العاصمة الالمانية برلين اليوم الخميس 18مايو 2018 لقاءا غير رسمي لبحث سبل تجاوز القضايا الخلافية التي حالت دون الوصول اتفاق لوقف العدائيات.

وتلقت الحركتين دعوة من الحكومة الالمانية لاجراء مشاورات غير رسمية مع الحكومة السودانية حول القضايا العالقة التي اعاقت التوصل الى اتفاق بشأن وقف العدائيات والقضايا الانسانية.

هذا وسيختتم الوفدان لقاءاتهما ظهر غدا الجمعة 19 مايو

2018

ويقود وفد الحركتين الدكتور جبريل ابراهيم والقائد مني اركو مناوي بالاضافة كبيري المفاوضين في الحركتين وعدد من القادة