حركة العدل والمساواة تقيم ندوة اسفيرية بمناسبة الذكرى التاسعة لعملية الذراع الطويل

حركة العدل و المساواة السودانية
أمانة المكاتب الخارجية
*الموضوع: الاحتفاء بذكرى عملية الزراع الطويل*
احتفاءا بعملية الذراع الطويل تنظم حركة العدل و المساواة السودانية ندوة اسفيرية بمناسبة الذكرى التاسعة لدخول قوات الحركة أم درمان في عملية الذراع الطويل.
يتحدث فيها:
– د. جِبْرِيل ابراهيم محمد – رئيس الحركة
– الاستاذ/ محمد ضياء الدين – الناطق الرسمي لحزب البعث
– الاستاذ / أبوبكر القاضي – مستشار الشؤون القانونيةً للحركة
*التاريخ* :السبت ١٣ مايو ٢٠١٧
*الزمان*. :الساعة ١
ظهرا بتوقيت نيويورك
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كود الدخول الموحد لكل العالم:
793402#
الرقم البديل:
+14254261299
تلفونات الدخول للندوة حول العالم :
SAT 13 May 2017
1 PM New York
*Access Code:*
793402#
*Dialing Numbers:*
United States:
+17127704160
Canada:
+17127704160
United Kingdom:
+443306060515
Australia:
+61386720105
France:
+3375550710
Germany:
+49691200650760
Netherlands:
+31635205032
Sweden:
+46812410712
Belgium:
+3242441083
Kenya:
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South Africa:
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Italy:
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