حركة العدل والمساواة تقيم ندوة اسفيرية بمناسبة الذكرى التاسعة لعملية الذراع الطويل

حركة العدل و المساواة السودانية

أمانة المكاتب الخارجية

*الموضوع: الاحتفاء بذكرى عملية الزراع الطويل*

احتفاءا بعملية الذراع الطويل تنظم حركة العدل و المساواة السودانية ندوة اسفيرية بمناسبة الذكرى التاسعة لدخول قوات الحركة أم درمان في عملية الذراع الطويل.

يتحدث فيها:

– د. جِبْرِيل ابراهيم محمد – رئيس الحركة

– الاستاذ/ محمد ضياء الدين – الناطق الرسمي لحزب البعث

– الاستاذ / أبوبكر القاضي – مستشار الشؤون القانونيةً للحركة

*التاريخ* :السبت ١٣ مايو ٢٠١٧

*الزمان*. :الساعة ١

ظهرا بتوقيت نيويورك

البث المباشر عبر الفيسبوك اضغط على الرابط التالي:

https://m.facebook.com/AlsfhtAlalamytLhrktAldlWalmsawatAlswdanyt/?ref=bookmarksتلفون الدخول أمريكا و كندا :

1-712-770-4160

كود الدخول الموحد لكل العالم:

793402#

الرقم البديل:

+14254261299

تلفونات الدخول للندوة حول العالم :

SAT 13 May 2017

1 PM New York

*Access Code:*

793402#

*Dialing Numbers:*

United States:

+17127704160

Canada:

+17127704160

United Kingdom:

+443306060515

Australia:

+61386720105

France:

+3375550710

Germany:

+49691200650760

Netherlands:

+31635205032

Sweden:

+46812410712

Belgium:

+3242441083

Kenya:

+254205231048

South Africa:

+27878250106

Italy:

+390110920971

Malaysia:

+601111460033

Poland:

+48327399635

Romania:

+40317807015

*Back up No:*

US & Canada Only

1-253-257-4136

*Time Zones:*

1 PM New York

8 PM Khartoum

11 AM Calgary

1 PM Toronto

6 PM London

7 PM Paris

7 PM Franfurt

7 PM Amserdam

7 PM Stockholm

7 PM Oslo

7 PM Brussels

9 PM Nairobi

8 PM Cape Town

5 AM Sydney Next Day