حركة العدل والمساواة السودانية

ustice & Equality Movement Sudan (JEM)

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حركة العدل والمساواة تعلن دعمها لقوات الجبهة الثورية في معاركها الأخيرة مع مليشيات النظام.

تعلن حركة العدل والمساواة السودانية كامل دعمها ومساندتها لقوات الجبهة الثورية السودانية في معاركها الأخيرة مع مليشيات المؤتمر الوطني التي انتهكت وقف إطلاق النار رغم استمرار قيادات النظام في الحديث عن استتباب الأمن في دارفور.

حركة العدل والمساواة إذ تجدد التزامها بوقف إطلاق النار من جانب واحد تدين بشدة خرق مليشيات النظام لوقف اطلاق النار و تؤكد كامل تضامنها ومساندتها لقوات الجبهة الثورية السودانية دفاعا عن نفسها ومواقعها.

الحركة تدعو المجتمع الدولي لضرورة التدخل لوقف القتل والحرق العشوائي لقرى المدنيين في دارفور التي ظلت تتعرض لافظع أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

تقبل الاه الشهداء عاجل الشفاء للجرحى

وأنها لثورة حتى النصر

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

21/05/2017