حركة العدل والمساواة تدين الإعتداءات المتكررة على طلاب دارفور

نُشرت بتاريخ 16.05.2017 بواسطة jem

حركة العدل والمساواة تدين الإعتداءات المتكررة على طلاب دارفور

تدين حركة العدل والمساواة الاعتداءات المتكررة التي ظل يتعرض لها الطلاب بصورة عامة وطلاب دارفور على وجه الخصوص في الجامعات والمعاهد العليا وذلك إثر الضرب المبرح والاعتقالات التعسفية التي تعرض لها طلاب جامعة الزعيم الأزهري من غير جريرة فقط لأنهم يعبرون سلما عن رأيهم ومطالبهم.

حركة العدل والمساواة إذ تطالب بضرورة إطلاق سراحهم فورا تحمل نظام المؤتمر الوطني وأجهزته الأمنية ومليشياته أمن وسلامة الطلاب المعتقلين جميعا وتطالب النشطاء والمنظمات الحقوقية بضرورة العمل من أجل ضمان أمن وسلامة الطلاب وعدم التعرض لهم بسوء

الحرية للجميع وأنها لثورة حتى النصر

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

16/05/2017

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار, بيانات. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.