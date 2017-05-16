حركة العدل والمساواة تدين الإعتداءات المتكررة على طلاب دارفور

تدين حركة العدل والمساواة الاعتداءات المتكررة التي ظل يتعرض لها الطلاب بصورة عامة وطلاب دارفور على وجه الخصوص في الجامعات والمعاهد العليا وذلك إثر الضرب المبرح والاعتقالات التعسفية التي تعرض لها طلاب جامعة الزعيم الأزهري من غير جريرة فقط لأنهم يعبرون سلما عن رأيهم ومطالبهم.

حركة العدل والمساواة إذ تطالب بضرورة إطلاق سراحهم فورا تحمل نظام المؤتمر الوطني وأجهزته الأمنية ومليشياته أمن وسلامة الطلاب المعتقلين جميعا وتطالب النشطاء والمنظمات الحقوقية بضرورة العمل من أجل ضمان أمن وسلامة الطلاب وعدم التعرض لهم بسوء

الحرية للجميع وأنها لثورة حتى النصر

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

16/05/2017