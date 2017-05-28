حركة العدل والمساواة السودانية تلتقي برئيس منبر السلام الأوربية بالاتحاد الأوربي.

التقي الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية , بالسيد بيكا هافستو رئيس منبر السلام الأوربية بالاتحاد الأوربي.

واطلع الدكتور جبريل السيد بيكا هافستو عن نتائج لقاء برلين الذي ناقش سبل تحقيق السلام , واكد موقف الحركة الاستراتيجي من السلام البحث عنه رغم تعنت النظام .

وناقش اللقاء التطورات الاخيرةوالعمليات العسكرية التي تجري في دارفور ,واوضاع الاسرى لدى الحكومة و عنتعامل النظام غير الانساني مع الأسري .

وحث الدكتور جبريل الاتحاد الأوربي للتدخل لوقف ا

لإنتهاكات الجسيمة ضد المدنيين التي تجري في دارفور والمنطقتين وما تقوم به المليشيات من عمليات انتقامية ضد المدنيين.

وأكد على الدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه الحركة في موضوع الهجرة غير الشرعية وكيفية إيجاد الحل لها.

من جانبه شكر السيد هافستو رئيس الحركة واتفقا على التواصل في سبل البحث عن السلام في السودان .

سيد شريف جارالنبي

نائب أمين العلاقات الخارجية