جيش حميدتي يقتل ويصيب مائة مواطن بالدلنج

لدلنج هاجم أفراد من جيش حميدتي المعروف بمليشيا الدعم السريع، بقيادة المقدم سليمان الباهي، قرية حجر الجواد بالقرب من مدنية الدلنج بولاية جنوب كردفان، مما تسبب في مقتل المواطن موسي ابوكلام (25عام)، واصابة أكثر من مائة مواطن.

و نقلت (الراكوبة) عن مصادر وصفتها بالمأذونة إن قوة من الجنجويد مكونة من خمسة عربات

مدججة بالسلاح، يقودها المقدم سليمان الباهي، تحركت من حامية الدلنج العسكرية، وهاجمت في حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم “الاحد”، قرية حجر الجواد بالقرب من الدلنج.

وأكدت المصادر مقتل المواطن موسي ابوكلام (25 عام) بجانب نهب كل بيوت قرية حجر الجواد. واشارت المصادر الى ان افراد المليشيا إعتدوا بالضرب على المدنيين وركلوهم بالارجل واطراف البنادق، مما تسبب في إصابة اكثر من مائة مواطن بعضهم مصاب بجروح خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفي الدلنج لتلقي العلاج.

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