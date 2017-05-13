تمخض الجبل فولد فار حكومة الشقاق الوطني ؟

ثروت قاسم

حكومة الوفاق الوطني ؟

من يوم الاربعاء 8 مارس ولمدة 63 يوماً حتى مساء الخميس 11 مايو 2017 ، جرت مشاورات مكثفة لتقسيم بردلوبات السلطة على اكثر من 1500 من منتسبي الاحزاب الورقية التي تجاوز عددها حاجز المائة حزب وحركة وتجمع ، ولا يزال التفتيت الاميبي مستمراً .

واخيراً ، وفي مساء الخميس 11 مايو 2017 ، اعلن النائب الاول ورئيس مجلس الوزراء حكومة الوفاق الوطني الجديدة .

نختزل ادناه عشر من بين تعليقات اخرى حول هذه الحكومة العجيبة :



واحد :

هذه حكومة لا تملك من امر نفسها شيئاً . فهي تحاكي جمال الطين ، بل القرود الثلاث التي لا تسمع ، ولا تبصر ، ولا تتكلم .

القرارات المصيرية ، وغيرها من قرارات مهما صغرت ، تستمر في ايادي عصابة الستة برئاسة الرئيس البشير ، وعضوية خمس من أمنجية النظام ، وكل واحد منهم برتبة فريق ، وهم :

+ الفريق بكري حسن صالح النائب الاول ورئيس مجلس الوزراء ،

+ الفريق طه عثمان مدير مكاتب الرئيس البشير ،

+ الفريق هشام عثمان مدير الشرطة ،

+ الفريق محمد عطا مدير جهاز المخابرات والامن الوطني ،

+ الفريق حميدتي رئيس مليشيات الدعم السريع .

اتنين :

هذه وزارة اسم على غير مسمى ، إذ كيف تكون وزارة وفاق وطني ولا تشمل اكبر حزب جماهيري حسب آخر انتخابات برلمانية في عام 1986 وهو حزب الامة ، ولا تشمل الحركات الحاملة السلاح في دارفور والمنطقتين ، ولا تشمل تحالف قوى نداء السودان وفيه حزب المؤتمر السوداني ، ولا تشمل تحالف قوى الاجماع الوطني وفيه الحزب الشيوعي واحزاب البعث ، ولا تشمل حتى تحالف قوى المستقبل للتغيير وفيه حركة الاصلاح الآن .

هذه وزارة بردلوبات فقط لا غير . وظائف ورواتب وبدلات ، ومسؤليات … كو ، كما وصفها وابدع في وصفها السيد الامام .

تلاتة :

بلغ عدد الوزراء ووزراء الدولة 75 وزيراً ، في حين عدد الوزراء في مجلس وزراء الرئيس ترامب هو 15 وزيراً لكل امريكا ، اي اقل من ربع عدد وزراء الانقاذ .

فتأمل !

اربعة :

جميع الوزراء ال 75 معينون من الرئيس البشير الذي يملك حق اقالتهم اذا لم يسمعوا الكلام .

في امريكا ، يشترط الدستور الامريكي موافقة مجلس الشيوخ على كل وزير من الوزراء الذين يعينهم ترامب قبل تثبيته . وعندنا لا دخل للمجلس الوطني في تعيينات الرئيس البشير للوزراء ، رغم ان المجلس الوطني المعين يأتمر بأمر الرئيس البشير .

خمسة :

تم تعيين البروف هاشم علي محمد سالم ، قريب الرئيس البشير ، والأمين العام للحوار الوطني وزيراً مركزياً للمعادن ، مما يؤكد قفل الرئيس البشير لملف الحوار الوطني بالضبة والمفتاح ، وتشميع امانته العامة .

حوار وطني ؟ ماكو بلغة اهل العراق .

ونزيدك كيل بعير :

تم تعيين عبود جابر ، الامين العام لمجلس احزاب الوحدة الوطنية ، وزير دولة للبيئة ، الأمر الذي يعني تشميع المجلس الصوري .

ستة :

يتكون جسم كل وزارة من وزارت نظام الانقاذ من الوكيل الدائم ويتسلسل من القمة حتى الخفير غير الدائم على سفح الوزارة المعنية . هؤلاء وهؤلاء كلهم جميعهم من المؤدلجين من اخونجية المؤتمر الوطني ، وهم الذين يسيرون أمر الوزارة من الالف الى الياء ، حسب توجيهات الرئيس البشير .

ياتي الوزير على راس الوزارة تمامة جرتق ، وكما قال السيد الامام لا يملك من اصدار القرارات غير ( كو ) … اي قبض الريح .

أسر المرحوم الزهاوي ابراهيم مالك ، وزير الاعلام وقتها للسر قدور الذي جاءه متوسطاً لتشغيل قريب له في الوزارة ، بأنه أي الوزير الزهاوي لا يملك من قرار في الوزارة غير ترتيب وإعادة ترتيب كراسي ومناضد وترابيز مكتبه … وفقط مكتبه وليس مكتب سكرتيرته . فمدير الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون يعينه الرئيس البشير ، وهو مسؤول لديه . كما يعين الرئيس البشير مدير سونا ، ويعين حتى الملحقيين الاعلاميين في سفارات السودان في الخارج .

صار وزير الداخلية دلدولاً بلا اعباء , لان الفريق هشام عثمان ، مدير الشرطة يتخذ كل وجميع القرارات في الوزارة .

سبعة :

كل وزير مركزي من خارج اخونجية ومؤدلجي الانقاذ له وزير دولة من الاخونجية المؤدلجين يقوم بدور شوكة الحوت والمراقبة اللصيقة للوزير المركزي الغريب ، وتقديم تقارير عنه للرئيس البشير لعزله اذا حاد عن جادة طريق الانقاذ .

تمانية :

هل تصدق وزارة الثروة الحيوانية الصغيرة بها 3 وزراء ، وزير مركزي ووزيرا دولة . سوف يقضي هؤلاء الثلاث وزراء يومهم في التشاكس حول الصلاحيات ، والمناكفة ، والمدافنة ، وعدم المكاشفة في تدابر للمقولة : و تكاشفتم ما تدافنتم .

وكذلك وزارة الثقافة : ثلاث وزراء ، ووزارة الارشاد والاوقاف : ثلاث وزراء .

تسعة :

إستغرب المعلقون ان يقبل السيد مبارك المهدي بوزارة صغيرة هي الاستثمار ، مع إنه يناطح السيد الامام على رئاسة حزب الامة ، الأمر الذي يؤكد انه وراء البردلوبة حصرياً ، وبالتالي فقد حرق نفسه بنفسه سياسياً . حتى التجاني السيسي شعر بانه اكبر مقاماً من الوزارة ، فغادر إلى لندن مغاضباً ، ورضي بها السيد مبارك المهدي .

تقول بعض الالسنة الخبيثة بان السيد مبارك طلب وزارة الاستثمار لان بها مآكل مادية ، ولكن الرئيس البشير وضع شوكة حوت في حلق الوزير مبارك المهدي وعين اسامة فيصل وزير دولة للاستثمار ليكون الوزير الحقيقي من وراء جدر ، ويراقب الوزير المركزي مبارك المهدي .

عشرة :

كما ذكرنا اعلاه تم قفل ملف الحوار الوطني بتفنيش امانته العامة وتعيين امينه العام وزيرأ مركزياً للمعادن . وتعيين الامين العام لمجلس احزاب الوحدة الوطنية ، وزير دولة للبيئة .

وبالتالي فلا حوار وطني ولا خطة طريق مبيكي ولا يحزنون .

وحتى لو تم حوار وطني مخجوج لارضاء ترامب ، فأن هذه الحكومة لن تشارك فيه ، كما لن تشارك في اي حوارات او قرارات بخصوص السلام العادل الشامل ، وتوصيل الاغاثات الانسانية … اما التحول الديمقراطي فهذا أمر دونه خرط القتاد ، ومجرد الكلام عنه كفر بين .

وتستمر اللعبة في الدوران ، وشليل وينو ؟ خطفو الدودو . وشليل وين راح ؟ خطفوا التمساح … وحتى ابريل 2020 ، وبعدها لكل حدث حديث؟

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خليكم على الخط ولا تذهبوا بعيداً حتى ابريل 2020 .