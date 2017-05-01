تفاقم أزمة انتخابات اتحاد كرة القدم ونقل العملية إلى استاد الخرطوم

طورت أزمة انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى اشتباكات بالأيدي بين المتنافسين، الأحد، بينما بدأت لجنة الانتخابات الاقتراع باستاد الخرطوم بعد أن نقلت العملية من مقر أكاديمية كرة القدم، رغم قرار (فيفا) بالتأجيل.

واقتادت الشرطة مساعد رئيس الاتحاد محمد سيد أحمد سر الختم ومساعد سكرتير اتحاد الدويم ياسر بشارة بعد اشتباكهما مع آخرين أمام مقر أكاديمية كرة القدم بالخرطوم، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمشاجرة.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة أحمد أبو القاسم في تصريح صحفي قيام الانتخابات يوم الأحد الساعة الخامسة مساءا بمباني استاد الخرطوم، بعد أن كان مقررا إجراؤها في مباني أكاديمية الكرة بمقر الاتحاد.

في الأثناء قال محمد سيد أحمد سر الختم إن نقل الجمعية العمومية وعملية

الانتخابات إلى مقر بديل، “في حد ذاته مخالفة تبطل العملية برمتها”.

وأكد لـ “سودان تربيون” أن الانتخابات باطلة بقرار الفيفا، وأكد أن مسؤولي اتحاد كرة القدم لن يخلوا مقر الاتحاد، قائلا “لنرى من أين سيديرون أمر كرة القدم”.

وقال مرشح مستقل لـ “سودان تربيون” فضل حجب اسمه إنه “لا توجد لجنة مشرفة على الانتخابات إنما هو جهاز الأمن السوداني الذي يدير العملية الانتخابية في تدخل سافر للدولة في أهلية الرياضة”.

وراجت تقارير عن عقد اجتماع بين ممثلين لجهاز الأمن واتحاد كرة القدم في وقت متأخر من ليل السبت وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد، بطلب من الأول لمناقشة امكانية قيام الجمعية العمومية في موعدها، وطلب ممثلي الأمن من الاتحاد السماح بقيام الجمعية، لكن الاتحاد رفض متمسكا بأهلية وقانونية الجمعية وعدم شرعية لجنة الانتخابات بعد رفض الفيفا للنظام الأساسي للاتحاد السوداني.

ورفض اتحاد كرة القدم السوداني المنتهية ولايته إنعقاد أي جمعية عمومية يوم الأحد بمقره لانتخاب اتحاد جديد، استنادا عل خطاب الفيفا الذي أنهى مهمة اللجنة المشرفة على الانتخابات وألغى كافة إجراءاتها.

وأضاف الاتحاد في بيان له أنه “أمام مسؤولية تاريخية في الحفاظ علي مكتسبات كرة القدم السودانية وتهيئة الأجواء الصالحة لها في ظل المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاستحقاقات المنتظرة”.

وقال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر في تصريح صحفي إنهم رفضوا قيام الجمعية حتى لا يتعرض السودان للعقوبات.

وأكد استحالة قيامها بدون نظام أساسي معتمد من الفيفا، موضحا أنهم حلوا لجنة الانتخابات، أخطروا الاتحادات المحلية وأعضاء الجمعية السلطات المسؤولة بذلك.

وأشار جعفر إلى أنهم طلبوا من السلطات تأمين الاتحاد والأكاديمية وعدم السماح بقيام الجمعية، وأرفقوا خطاب الفيفا وخطاب رئيس لجنة الانتخابات المكلف من قبل الجمعية العمومية الذي ألغى كافة الإجراءات وأنهى عمل اللجنة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفشلت لجنة “الوفاق الرياضي” التي سمتها رئاسة الجمهورية في مارس الماضي بقيادة والي شمال كردفان أحمد هارون في التوصل إلى توافق بين مجموعة “الإصلاح والنهضة” ومجموعة “التطوير” اللتين تتنافسان على مقاعد اتحاد كرة القدم السوداني.

من جانبه قال السكرتير العام للاتحاد مجدي شمس الدين في تصريحات صحفية “إن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يختص بالجمعية المحدد لها غدا الأحد واضح”.

وتابع “الجمعية والانتخابات ستنعقدان بعد إجازة النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم بواسطة الاتحاد الدولي وهناك لجنة للفيفا ستحضر للسودان لمراجعة النظام الأساسي عبر خارطو طريق سيشرف عليها هو”.

وقال: “بالتالي لن تكون هناك جمعية ولا انتخابات الأحد، فقرار الفيفا واضح بتأجيل الجمعية ستة أشهر والتمديد لأهلية مجلس الإدارة الحالي حتى 30 أكتوبر، وتنفيذ خريطة طريق للنظام الأساسي والجمعية العمومية”.

يشار إلى أن اتحادات كرة القدم الوطنية تحظى بالحماية من الاتحاد الدولي “فيفا” من أي تدخلات حكومية في أهلية الرياضة.

وحذر النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، هذا الشهر، من مغبة أي تدخل من قبل الحزب الحاكم أو أجهزة الدولة في انتخابات اتحاد الكرة.

وأظهر تسجيل فيديو تلقته “سودان تربيون” الفريق أول عبد الرحمن سر الختم في برنامج “حال الرياضة” في قناة “سودانية 24” وهو يقول إنه يحظى بتأييد رئيس الجمهورية، كما أن المدرب محمد عبد الله مازدا اتهم جهاز الأمن والمخابرات بالتأثير على انتخابات كلية المدربين.

وتأسس الاتحاد السوداني لكرة القدم في عام 1936 وانضم إلى الاتحاد الدولي “فيفا” في 1948 وإلى الاتحاد الأفريقي “كاف” في 1957.