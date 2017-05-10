تحالف المعارضة السودانية يتهم الخرطوم بالخضوع للتوجيهات الأميركية ويتمسك باسقاط النظام

طالب تحالف قوى المعارضة السودانية بكشف «المؤامرة الأميركية» في السودان والمنطقة وتعريتها، و «إجهاض المخططات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى بسط نفوذ الولايات المتحدة، وإخضاع المنطقة لمصالحها، عبر إضعافها وتفتيتها»، وجدد التحالف تمسكه بخيار إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، كخيار وحيد لتحقيق تطلعات السودانيين.

وقاطع تحالف المعارضة، الذي يضم قوى سياسية عدة، أبرزها الحزب الشيوعي،

طاولة الحوار الوطني، التي أنهت أعمالها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واشترط تهيئة المناخ عبر وقف الحرب، وإطلاق الحريات، وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين.

وانتقد تحالف المعارضة، بعد اجتماع قياداته في الخرطوم، الحكومة السودانية، واتهمها بالخضوع للتوجيهات الأميركية وتنفيذها في المنطقة والبلاد، بتشعباتها الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما يخدم مصالح واشنطن. وقال إن «المؤامرة الأميركية تستند إلى خنوع وإخضاع المؤسسات الإقليمية الرسمية وغير الرسمية لخدمة المشروع الأميركي».

وجدد التحالف رفضه قبول توصيات طاولة الحوار الوطني، الذي أكد على فشله بعد تخطيه العام الثالث، وتحوله إلى مجرد محاصصات في السلطة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية في تحقيق السلام والتحول الديموقراطي والتقدم.