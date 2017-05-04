تجمع المتأثرين بالسدود ينعي عبد الحليم صبار

نعى تجمع المتأثرين بالسدود والحركة الشعبية لتحرير السودان الباحث والانثروبولوجي عبد الحليم صبار الذي وافته المنية بلندن أمس الاول.

وعدد بيان صادر من عبد الواحد ابراهيم الناطق باسم تجمع المتأثرين بالسدود مناقب الفقيد واسهامه في مناهضة مشروعات السدود التى يتبناها الحكومة، مشيرا إلى أن صبار كرس قلمه وفكره ووقته لقضية مقاومة السدود وجهوده فى حملة المناهضة داخل وخارج السودان وساهم بقدر كبير فى تنبيه المنظمات والمؤسسات الدولية بالمخاطر التى تتعرض لها الحضارة النوبي

ة فى شمال السودان.

ونبه إلى مساهماته البحثية والفكرية اثرها الكبير فى تحويل قضية المناهضة لقضية دولية تتعلق بالاثار والحضارة الانسانية.