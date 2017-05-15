تاج السر الميرغني: وزراء الحزب بالحكومة الحالية آخر الانتهازيين في صفوف الاتحادي

أكد عضو الهيئة الرئاسية بالحزب الاتحادي الأصل تاج السر الميرغني أن دستور حزبه أقر عدم مشاركة الأنظمة الشمولية أومعاونتها، وقال الميرغني لـ (التحرير): “إن المجموعة التي شاركت في الحكومة باسم الحزب هي آخر مجموعة انتهازية تخرج من صفوفه”؛ وأشار إلى أن “آخر مؤتمر لحزبه 5 ديسمبر 2015 بضاحية (أم دوم) بشرق النيل (فرز الكيمان)، ووضع الحزب في مكانه الطبيعي بالانحياز إلى المواطن

والالتزام بالمبادئ الاتحادية”.

وشدد الميرغني على “أن الحكومة الجديدة ستزيد معاناة المواطن؛ بالصرف على الجيش الجرارمن الوزراء(76) وزيراً”، وتوقع أن “يحكم المؤتمرالوطني قبضته على مفاصل الدولة، ويجبر المشاركين على تنفيذ برامجه