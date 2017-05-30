بيان نفي وتكذيب من مكتب كندا

حركة العدل والمساواة السودانية..

ustice & Equality Movement Sudan (JEM)

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مكتب كندا

بيان نفي وتكذيب

توضيحاً علي ما تتناوله وسائل الإعلام التابعة لنظام الخرطوم وصحافتها الصفراء بانضمام مكتب حركة العدل والمساواة بدولة كندا الي ما يسمي جزافاً بمبادرة المهندس ابوبكر حامد للسلام، وهي مبادرة من اجل الخنوع والركوع لنظام الإبادة الجماعية الذي اهلك الحرث والنسل في السودان.

نؤكد نحن اعضاء و قيادات الحركة بمكتب دولة كندا بعدم صحة ما أوردته اجهزة الاعلام و نؤكد وقوفنا صفاً واحداً خلف القائد الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ورئيس الجبهة الثورية.

كما نؤكد دعمنا لتحقيق غايات ثورتنا المجيدة وعداً لقيم

الشهداء وارساءاً لقيم العدالة والمساواة بكل السبل الممكنة.

أن اكثر ساعات الليل ظلمة يعقبها الفجر.

والفجر اتِ لا محال.

صلاح حسين زكريا

مسؤول مكتب الحركة بكندا.

٣٠/٥/٢٠١٧