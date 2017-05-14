بيان نفي – بيان مدسوس باسم مكتب رئيس الحركة

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

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بيان نفي

طالعنا في وسائل التواصل الاجتماعي بيان ممهور باسم مكتب رئيس الحركة، مفاده انسلاخ حركة العدل والمساواة من تحالف الجبهة الثورية محاولا في الوقت ذاته توجيه اتهامات لبعض الرفاق في قوى المقاومة الثورية مركزا في خلافات افتراضية تعبر عن نية كاتب البيان.



إزاء هذا البيان نوضح الآتي :

أولا : حركة العدل والمساواة واحدة من ركائز الجبهة الثورية السودانية ولا يمكنها أن تصدر هكذا بيان غير مسؤول ولا يمكنها أن تساهم سلبا في وحدة الجبهة الثورية السودانية.



ثانيا : معلوم في حركة العدل والمساواة أن مكتب رئيس الحركة ليس في حاجة لاستصدار البيانات وبالتالي من يحاول أن يفتعل هكذا أحداث يجد نفسه بعيدا عن واقع الحركة.



ثالثا : نطمئن جماهير شعبنا جميعا أن حركة العدل والمساواة ستظل تعمل مع حلفائها في الجبهة الثورية السودانية إلى أن تتحقق كل الأهداف المنشودة ولا مكان ابدا للمحاولات اليائسة التي لا يمكن ان تحرك ساكنا.

هذا ما لزم توضيحه

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

13/05/2017