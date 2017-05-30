بيان نفي حركة العدل والمساواة السودانية – مكتب هولندا

بسْم الله الرحمن الرحيم

*حركة العدل والمساواة السودانية*

ustice & Equality Movement Sudan (JEM)

.sudanjem.com

*مكتب هولندا*

*بيان نفي*

بالاشارة الي ما أوردته بعض الاقلام التابعة لجهاز امن نظام الإبادة الجماعية في الخرطوم في الاسافير من ادعاءات بانضمام رئيس مكتب الحركة بهولندا الي مسيرة الاستسلام والانهزام تحت غطاء ما يسمي بالمبادرة التشادية فإن مكتب الحركة بهولندا يود تبيان التالي

انفي انا المذكور اسمي ادناه وبصفتي الرئيس المنتخب لمكتب هولندا لما يقارب العامين

التحاقي او التحاق اي من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة

بهولندا بالمؤامرة المسماة بالمبادرة التشادية

واؤكد بأنني ورفاقي في مكتب هولندا باقين علي العهد مع الشهداء مستمسكين بالقضية وبالمؤسسات التشريعية والتنفيذية وبالقيادة المنتخبة ممثلة في شخص

*الدكتور جِبْرِيل ابراهيم محمد*

رئيس حركة والمساواة السودانية ورئيس الجبهة الثورية السودانية

الادعاءات المشار اليها محض افتراءات باطلة ولا أساس لها من الصحة وتجئ ضمن محاولات جهاز امن البشير للنيل من وحدة الحركة ومن مشروعها الداعي الي تحقيق السلام الشامل الذي يخاطب جذور الأزمة ويقدم مرتكبي الجرائم الي محاكمات عادلة ويؤسس لبناء دولة العدالة والمساواة والديمقراطية والسلام المستدام

ننتهز السانحة لنترحم علي ارواح الشهداء الذين قضوا في المعارك الاخيرة في دارفور ونطالب بالاطلاق الفوري للاسري ونتمني الشفاء العاجل للجرحي

وأنها لثورة حتي النصر

خليل عبدالله التوم

رئيس مكتب حركة العدل والمساواة /هولندا

30 مايو ٢٠١٧