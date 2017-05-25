بيان مهم من قبائل رفاعة الهوي بالسودان

بسم الله الرحمن الرحيم

قبائل رفاعة الهوي بالسودان

بيان مهم

{وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما } قرآن كريم.

تابعنا الاحداث المؤسفة والتي جرت بدارفور بين الحكومة والحركات المسلحة والتي راح ضحيتها ابناء الوطن المثخن بالجراح.

اننا اذ ننعي جميع الموتي نتقدم بهذا النداء العاجل هو ان يجلس الجميع لحوار جاد وايجابي ومقنع حتي نجنب وطننا ويلات الحروب الطاحنة.

ونحن اذا نخاطب هذه القضية نطلب من الدولة اعادة النظر في طبيعة النظر في الحواكير واقتسام السلطة والثروة بين ابناء الوطن الواحد.

ونقول واستنادا علي بعض مقررات الحوار الوطني الإ

يجابية والتي خاطبت اعادة النظر في قسمة الارض والاعتراف بالحواكير كمخرج من الازمات فان مايحرك الصراعات في دارفور ومعظم اطراف الوطن هو محور الارض والحواكير.

حري بالقول اننا نعاني من ذات الازمة بعد انفصال دولة الجنوب وتكاد منطقتنا تكون المرشح الاول لبروز صراعات لاتقل من مثيلاتها باطراف السودان في ظل الفشل الذريع الذي تدير به حكومة الولاية الازمة والتماطل المدفوع القيمة تجاه تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 209 لسنة 2013م .

وظهرت الان في السطح ستعجل هي الاخري مايعرف بالجمعيات التي تعمل في مجال استزراع شجرة الهشاب والمدعوم بالعملة الصعبة من منظمات حماية البيئة بالامم المتحدة اذ انبري للمهمة شخصيات حكومية نافذة تتزيا بزي الدولة لتحرم اصحاب الحقوق التاريخية من الحقوق هذا الوضع سوف يسارع باشعال شرارة المواجهات بين المعتدين واصحاب الحق.

واننا اذ نكتب هذا البيان المهم لاتنقصنا الحيل للزود والدفاع عن حقوقنا وارضنا وحيكورتنا التاريخية ولن يصب ضررنا غير المخطئين حقا مع احترامنا لكل من تعايش معنا ومعترفا بحقنا.

وتنبيه لابد منه لبعض الاصوات التي ضلت طريقها للبرلمان نتيجة فرية المرشرح المستقل لاننا نعرف التفريق بين المستقل والمستغل.

وبقي ان نقول ان الحفاظ علي استقرار الوطن لايتم بالتمني.

وحتي لاتضيع الحقائق بين اقدام الفراعنة هنا وهناك فهذا بيان للناس

كافة.

امانة الإعلام

نظارة قبائل رفاعة الهوي