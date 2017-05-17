بيان من حركتى العدل و المساواة و تحرير السودان.

تلقت حركتا تحرير السودان ( قيادة مناوى) و العدل و المساواة السودانية دعوة من وزارة الخارجية الالمانية للقاء وفد من الحكومة السودانية فى برلين يومى 18 و 19 من مايو الجارى لاجراء مشاورات غير رسمية حول القضايا العالقة التى حالت دون التوصل لإتفاق وقف العدائيات بغرض تعزيز الوضع الانسانى فى دارفور.

تثمن الحركتان جهود الحكومة الالمانية و مساعيها المستمرة فى البحث عن الأمن و السلام و الإستقر

ار فى دارفور و عموم السودان؛ وفى ذات الوقت؛ تدرك الحركتان ان هذا اللقاء يجئ فى ظرف سياسي مختلف تماما عن آخر لقاء التقى فيه الطرفان؛ حيث أن نظام المؤتمر الوطنى يأتى لهذا الاجتماع بعد ان نسف إتفاق خارطة الطريق الذى وقعت عليها الحركتان مع بقية الشركاء من قوى نداء السودان؛ وقضى على كل الفرص المتاحة للانتقال بالبلاد الى مرحلة الأمن و السلام و الاستقرار و تحول ديمقراطى عبر عملية تفاوضية جادة و حوار متكافئ.

احمد تقد لسان حركة العدل والمساواة السودانية

علي ترايو حركة تحرير السودان